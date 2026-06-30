Murió Daniel Melingo a los 68 años, referente del rock y el tango argentino

El músico, cofundador de Los Twist e integrante de Los Abuelos de la Nada, falleció este martes en su departamento de Chacarita. Atravesaba una enfermedad respiratoria y se encontraba bajo cuidados paliativos.

Hoy 16:04

Daniel Melingo, cofundador de Los Twist y una de las figuras más singulares del rock y el tango argentinos, murió este martes en su departamento de la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita. Tenía 68 años. Fue su hijo quien lo encontró sin vida. El músico atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos en su domicilio.

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El deceso fue confirmado por su manager, Olga Castreno, y Pelo Music: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Apenas 20 días antes de su muerte, Melingo había concedido una extensa entrevista a Teleshow, publicada el 20 de junio, en la que habló de sus proyectos en marcha: la presentación del álbum Tangos bajos (Rework) en el Teatro Coliseo el próximo 21 de septiembre, un documental sobre las raíces africanas de la música popular argentina y el lanzamiento de su propio vino Malbec. Nada anticipaba un desenlace tan próximo. En esa charla, desmintió con energía el equívoco que lo persiguió toda su vida: que del rock había pasado al tango. “¡Es al revés! ¡Antes que de la cuna! ¡Mi vieja cantaba tangos conmigo en la panza!”, le dijo a este medio.

Alejandro Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires. Su niñez transcurrió entre los barrios de Balvanera y Parque Patricios, y su vínculo con la música fue temprano: su padrastro era manager del legendario cantor Edmundo Rivero, y su abuela paterna había sido cantante en el teatro alla Scala de Milán. Estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y completó su formación en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea.

A fines de 1979 viajó a Brasil para escapar de la dictadura militar y se incorporó a la banda del músico Milton Nascimento, figura central de la música popular brasileña. De regreso en Buenos Aires, se sumó a Los Abuelos de la Nada, donde tocó saxofón, clarinete y guitarra junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. De esa etapa es el álbum Vasos y Besos, que incluye “Chalamán”, descrita por sus propios compañeros como una “genialidad hecha reggae marca Melingo”. Junto a Víctor Kesselman y Viviana Tellas creó además el espectáculo Juicio Oral y Público al Dr. Moreau, presentado por Los Abuelos en diciembre de 1981.

Dejó la banda a fines de 1983 para dedicarse a Los Twist, que había fundado en 1982 con Pipo Cipolatti y que completaron Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu. Con sonidos de corte rockabilly y letras irreverentes, el grupo publicó tres álbumes —La dicha en movimiento (1983), Cachetazo al vicio (1984) y La máquina del tiempo (1985)— y dejó canciones que quedaron en la memoria de una generación: “Hulla hulla” y “Cleopatra (la reina del Twist)”.

En 1984, Charly García lo invitó a participar en la presentación de Yendo de la cama al living y luego lo incorporó a su banda junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth. De ese período data el álbum Piano Bar, uno de los discos más celebrados del rock argentino.

En 1986 viajó a España, donde colaboró con Los Toreros Muertos y formó luego Lions in Love, con la que grabó Lions in love (1989) y Psicofonías (1992). De regreso en Buenos Aires en 1995, publicó su primer disco como solista, H2O, con predominancia de ritmos reggae y funk inspirado en la tira El Eternauta, producido por Cachorro López y con Calamaro y Cipolatti como invitados.

El giro definitivo llegó en 1997, cuando Melingo se volcó al tango y asumió la conducción del programa televisivo Mala Yunta en la señal de cable Sólo Tango, donde músicos de rock interpretaban tangos. Al año siguiente lanzó Tangos bajos (1998), disco con el que comenzó a recorrer escenarios de todo el mundo al frente de Los Ramones del Tango. Le siguieron Ufa (2001), Santa milonga (2004) y Maldito tango (2007), estos dos últimos producidos en Francia por el sello Mañana, de Gotan Project.

En su etapa tanguera musicalizó poemas de Enrique Cadícamo, Celedonio Flores, Dante A. Linyera, Julián Centeya, Carlos de la Púa y Luis Alposta, con quien formó dupla autoral desde 1998 y compuso más de cuarenta tangos. En la entrevista con Infobae, Melingo describió a Alposta, vicepresidente de la Academia Porteña del Lunfardo, con una admiración sin reservas: “Es el poeta lunfardo vivo más importante, así de corta. Al doctor le debo gran parte de mi conocimiento sobre el tango”. Personajes al filo de la legalidad, historias de alcohol, amores y desencuentros: ese universo propio se convirtió en una puerta de entrada al tango para las nuevas generaciones.

Dueño de una voz difícil de emparentar con otros cantores, cantaba sus tangos como si hablara, infundiéndole a cada tema el ritmo de su propia respiración. Tras sus giras europeas, los diarios británicos The Guardian e The Independent lo describieron como “el hombre que está haciendo del tango algo seriamente cool” y lo compararon con Tom Waits al frente de Los Ramones del Tango. En 2015 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década en Argentina. En la charla con este medio, reflexionó sobre esa distancia entre la percepción local y la internacional del género: “Yo tengo la suerte de estar hace veinticinco años haciendo giras varias veces por año por toda Europa. Solo en Francia actué en cuarenta y cinco ciudades”, dijo, y agregó que el tango era percibido afuera de otra manera que en su propio país, donde la discusión sobre qué es y qué no es tango seguía abierta.

Su último proyecto discográfico, Tangos bajos (Rework), reunía versiones de sus canciones con casi cuarenta artistas —entre ellos Calamaro, Fito Páez, Pity Álvarez, Pablo Lescano y el músico italiano Vinicio Capossela—. Al presentarlo en Teleshow, Melingo reflexionó sobre su concepción de la obra y el tiempo: “Cuando la terminamos de grabar, la obra está inconclusa, se termina de anidar en el oído de cada uno que la escucha”. La presentación del álbum estaba prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.