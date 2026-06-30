Francos cuestionó la gestión de Adorni y dijo que "no quedó demostrado" que estuviera a la altura del cargo

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional y cuestionó su desempeño al frente del Ejecutivo.

Hoy 15:44

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno Nacional y criticó su despemeño e idoneidad en el puesto: “No quedó demostrado”, sostuvo.

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En declaraciones radiales, manifestó que el nombramiento de su sucesor “lamentablemente no salió bien” y aseguró que mantenerlo "demasiado tiempo" como funcionario del Ejecutivo tuvo un costo político alto y un marcado desgaste debido a la cantidad de denuncias e investigaciones por las que atraviesa actualmente Adorni.

"No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios, pero lamentablemente no salió bien. Creo que duró demasiado tiempo y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes", planteó.

En cuanto a las acusaciones y sospechas de corrupción en torno a Adorni, Francos se mantuvo en una postura correcta y aseguró que "lo debe explicar en la Justicia": "Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", añadió.

Asimismo, consideró que Javier Milei "cortó por lo sano" para esta nueva etapa en la que eligió al ex ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete porque, de acuerdo con las declaraciones que hizo el Presidente los últimos días, "tiene músculo político".

Por otra parte, desestimó las versiones que corrieron en relación a que los fucionarios percibirían sobresueldos y afirmó que "nunca recibió uno".

Agregó que, si hubo algún caso "tampoco se enteró" porque lo único que se anunciaron, durante su gestión, fueron "incrementos salariales dentro de la ley para ministros y funcionarios".

En cuanto a Santilli, señaló que "es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos", como lo ha hecho desde la cartera de Interior, y destacó que "no solamente" debe dialogar con sectores políticos, "sino también con los empresarios y sindicalistas".

"Es un dirigente que busca diálogo, consenso y acuerdos. Ojalá pueda aplicar toda esa experiencia para avanzar en las reformas que el país necesita en esta etapa", concluyó.