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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 18º
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Susana Giménez fue letal con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme nadie”

La conductora habló sobre su presente en la televisión y se mostró tajante ante las comparaciones con la empresaria, marcando distancia sobre una posible sucesión en la pantalla chica.

Hoy 15:21

Lejos de la pantalla chica, Susana Giménez volvió a ser noticia al enfrentar las preguntas sobre su posible sucesora en la televisión argentina. Consultada en el programa Desayuno Americano (América), la conductora no dudó en dejar clara su postura frente a las comparaciones con Wanda Nara, una figura que en los últimos años ganó protagonismo en la industria.

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En medio de la expectativa por el documental sobre su vida, Susana compartió algunos detalles del proyecto: “Ayer recién me leyeron el tercer capítulo. Va bien. Estoy hablando yo todo el tiempo”.

Sin embargo, la charla cambió de tono cuando el cronista mencionó las comparaciones con Wanda. Entre risas y con un gesto que rápidamente se volvió viral, Susana cortó la conversación con un “¡Ay, basta!”.

El momento más fuerte llegó cuando le preguntaron si veía posible que Wanda Nara ocupe su lugar en la televisión. Sin dudarlo, Giménez respondió: “Jamás podrá reemplazarme nadie”. La frase, breve y categórica, dejó en claro el peso de su figura y cerró cualquier especulación sobre una sucesión directa.

A lo largo de los años, Susana y Wanda coincidieron en distintos proyectos, entrevistas y hasta en el recordado “Wandagate”, donde la diva intervino como mediadora. Sin embargo, para el panel del programa, el lugar de Susana —y también el de Mirtha Legrand— sigue siendo un espacio simbólico al que nadie logra acceder del todo. Incluso la propia Legrand, en un video, negó que la empresaria pudiera ocupar el lugar de Giménez, quien se consolidó como una de las conductoras más recordadas de la televisión.

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