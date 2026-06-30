Cecilia Ce se emocionó hasta las lágrimas durante un show: "Que nadie nos quite la ternura"

La psicóloga habló sobre la denuncia a Nacho Levy y dejó un mensaje sobre amor, vulnerabilidad y fortaleza personal.

Hoy 23:02

Cecilia Ce protagonizó un conmovedor momento durante su presentación en el Teatro El Círculo de Rosario. La psicóloga y sexóloga se emocionó hasta las lágrimas al dirigirse al público, en medio del difícil momento personal que atraviesa tras denunciar a Nacho Levy.

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Visiblemente conmovida, Cecilia Ce comenzó su intervención con sinceridad: "Quiero decir algo breve porque es muy difícil para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro, no pasa nada". Luego, compartió su experiencia y reflexionó sobre la vulnerabilidad y el amor: "Tu vulnerabilidad siempre es el punto de partida de tu valentía. Que la vergüenza cambie de bando".

Durante el discurso, la psicóloga relató la importancia de reivindicar sus sentimientos y no sentirse culpable por haber querido amar. "A mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. La podés pasar mal, pero no tiene nada de malo haber querido amar", aseguró, recibiendo un fuerte aplauso del público.

Antes de cerrar, dejó un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares: "Hay que dar amor, que no nos saquen eso y que no nos quiten la ternura", dijo entre lágrimas. El video de la presentación fue compartido en redes sociales y recibió cientos de mensajes de apoyo destacando su fortaleza y valentía.

La reacción de Nacho Levy tras las denuncias

Tras varios días de silencio y la repercusión pública de las denuncias, Nacho Levy publicó un extenso descargo en sus redes sociales. En él, pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por su conducta, reconoció haber ejercido "dinámicas emocionalmente violentas" y anunció que iniciará un tratamiento intensivo para priorizar su salud mental.

"Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve", expresó Levy al comienzo de su mensaje.

El exreferente de La Poderosa aclaró que no buscaba minimizar los señalamientos ni trasladar responsabilidades y afirmó que su compromiso actual será trabajar sobre sí mismo y demostrar con hechos un cambio.