Santilli retoma el diálogo con gobernadores y prepara su nueva estructura de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete busca asegurar apoyos para la agenda legislativa del Gobierno, definir su equipo de confianza y ordenar el funcionamiento del área tras la salida de Manuel Adorni.

Hoy 00:37

Diego Santilli comenzó a delinear sus primeros pasos como jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, con tres objetivos inmediatos: reabrir conversaciones con gobernadores, avanzar en la conformación de su equipo y terminar de definir la nueva estructura del área que tendrá a su cargo.

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El nuevo ministro coordinador apuesta a recomponer el diálogo con los mandatarios provinciales considerados dialoguistas, con la intención de reunir respaldos para los proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. Entre las prioridades aparece la reforma electoral, especialmente la iniciativa para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según trascendió, varios gobernadores ya habían manifestado predisposición para acompañar esa propuesta, aunque también plantearon reclamos vinculados a la situación financiera de sus provincias. En ese marco, Santilli confía en que la Nación podrá encauzar esas demandas para asegurar los votos necesarios.

La negociación, sin embargo, tendrá como telón de fondo la mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene como eje central el cuidado de las cuentas públicas y la defensa del superávit fiscal.

Otro punto que el funcionario designado deberá resolver en el corto plazo será la integración de su equipo de trabajo. En el oficialismo aseguran que durante esta semana quedará definido el esquema de colaboradores que acompañará la nueva etapa de la Jefatura de Gabinete.

La principal incógnita pasa por saber qué nombres continuarán de la gestión de Manuel Adorni y cuáles serán reemplazados por dirigentes de confianza de Santilli. Por lo pronto, algunos funcionarios permanecerán, aunque con nuevos roles dentro de la estructura.

Entre ellos aparece Gustavo Coria, quien será secretario de Interior, mientras que Ignacio Devitt quedará a cargo de la vicejefatura de Interior. Ese esquema buscará replicar parte del funcionamiento que tuvo el área durante la etapa de Guillermo Francos, con una división de tareas orientada a fortalecer el vínculo con las provincias y el Congreso.

En el caso de Devitt, su tarea estará enfocada principalmente en la gestión política del área de Interior y en aceitar el diálogo legislativo. Desde sectores opositores con mayor apertura al diálogo lo describen como un funcionario dispuesto a escuchar y resolver.

También mantendría su lugar Daniel Scioli, actual secretario de Ambiente y Turismo, mientras que el equipo de comunicación que acompaña a Santilli desde hace años seguirá ocupando un rol importante en esta nueva etapa.

En paralelo, el entorno del nuevo jefe de Gabinete intenta dejar fuera de agenda cualquier especulación sobre su futuro político. Su esposa, Analía Mairona, remarcó tras la jura que el foco estará puesto en la gestión actual y no en eventuales proyectos electorales.

“Yo hoy pensaría en el hoy. Hoy es esto y esto es mucho. El hoy para Diego es representarnos a todos acá. A cada provincia, a todos ustedes”, expresó ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

Con ese escenario, Santilli inicia una etapa clave para el Gobierno, en la que deberá ordenar la relación con los gobernadores, garantizar respaldo legislativo y consolidar una estructura propia para sostener la agenda política de La Libertad Avanza.