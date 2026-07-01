Argentina y Cabo Verde, rivales en el Mundial pero unidos por una historia de fe

Antes del cruce por la Copa del Mundo, ambos países comparten un vínculo poco conocido: la vida de Manuel Costa de los Ríos, el esclavo nacido en el actual territorio caboverdiano que dedicó más de cinco décadas al cuidado de la Virgen de Luján.

Hoy 01:30

Argentina y Cabo Verde estarán frente a frente por el Mundial 2026, en un partido que despierta expectativa deportiva, pero también permite recuperar una historia de fe que une a ambos países desde hace casi cuatro siglos.

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Ese vínculo tiene como protagonista a Manuel Costa de los Ríos, conocido históricamente como el Negrito Manuel, un esclavo africano nacido en el actual territorio de Cabo Verde que quedó ligado para siempre al origen de la devoción por la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La historia se remonta a 1630, cuando dos imágenes de la Virgen llegaron desde Brasil con destino al actual territorio argentino. Durante el traslado, una carreta quedó detenida a orillas del río Luján y, según la tradición, los bueyes solo pudieron continuar la marcha cuando una de las cajas fue retirada. Al abrirla, encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción, hecho que fue interpretado como una señal de que la Virgen quería permanecer en ese lugar.

Entre quienes fueron testigos de aquel episodio estaba Manuel, quien había llegado al Río de la Plata como esclavo. Desde entonces, quedó encargado de custodiar la imagen y asumió esa misión con una entrega que marcaría el nacimiento de una de las devociones religiosas más importantes del país.

Durante más de 50 años, el Negrito Manuel cuidó la imagen, recibió a los peregrinos, relató el milagro y asistió a quienes se acercaban en busca de consuelo. Su vida quedó profundamente unida a la Virgen, a quien reconocía como su “Ama” y “Señora”.

Con el paso del tiempo, la imagen fue trasladada a la estancia de Ana de Matos, en la zona donde hoy se levanta la Basílica de Luján. Para que Manuel pudiera continuar junto a la Virgen, también se pagó por él, y la tradición recuerda que solía definirse con una frase que resumía su entrega: “Soy de la Virgen nomás”.

Manuel Costa de los Ríos falleció en 1686, luego de una vida dedicada al servicio religioso y al cuidado de la imagen. Actualmente es considerado Siervo de Dios y su causa de canonización continúa en marcha, con avances recientes en la etapa romana del proceso.

Así, mientras Argentina y Cabo Verde se preparan para enfrentarse dentro de una cancha, una historia mucho más antigua recuerda que ambos territorios ya estaban unidos por una raíz espiritual profunda: la de un hombre nacido en África que encontró en la Virgen de Luján el centro de su vida y dejó una huella imborrable en la fe popular argentina.