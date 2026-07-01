Argentina y Cabo Verde, rivales en el Mundial pero unidos por una historia de fe

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO
México 2
Ecuador 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 3
Suecia 0
FINALIZADO
13:00
Inglaterra -
RD Congo -
1 / 07 / 2026
17:00
Bélgica -
Senegal -
1 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bosnia Herzegovina -
1 / 07 / 2026
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sudáfrica 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Republica Checa 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Corea del Sur 2 0 0 2 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Canadá 2 1 0 1 7 2 5 3
3 Bosnia Herzegovina 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 Qatar 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Marruecos 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Escocia 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 Haití 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Estados Unidos 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Turquía 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Ecuador 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Costa de Marfil 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Alemania 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Curazao 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 2 2 0 0 8 2 6 6
2 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
3 Suecia 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
4 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
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Somos Deporte

Argentina y Cabo Verde, rivales en el Mundial pero unidos por una historia de fe

Antes del cruce por la Copa del Mundo, ambos países comparten un vínculo poco conocido: la vida de Manuel Costa de los Ríos, el esclavo nacido en el actual territorio caboverdiano que dedicó más de cinco décadas al cuidado de la Virgen de Luján.

Hoy 01:30

Argentina y Cabo Verde estarán frente a frente por el Mundial 2026, en un partido que despierta expectativa deportiva, pero también permite recuperar una historia de fe que une a ambos países desde hace casi cuatro siglos.

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Ese vínculo tiene como protagonista a Manuel Costa de los Ríos, conocido históricamente como el Negrito Manuel, un esclavo africano nacido en el actual territorio de Cabo Verde que quedó ligado para siempre al origen de la devoción por la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La historia se remonta a 1630, cuando dos imágenes de la Virgen llegaron desde Brasil con destino al actual territorio argentino. Durante el traslado, una carreta quedó detenida a orillas del río Luján y, según la tradición, los bueyes solo pudieron continuar la marcha cuando una de las cajas fue retirada. Al abrirla, encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción, hecho que fue interpretado como una señal de que la Virgen quería permanecer en ese lugar.

Entre quienes fueron testigos de aquel episodio estaba Manuel, quien había llegado al Río de la Plata como esclavo. Desde entonces, quedó encargado de custodiar la imagen y asumió esa misión con una entrega que marcaría el nacimiento de una de las devociones religiosas más importantes del país.

Durante más de 50 años, el Negrito Manuel cuidó la imagen, recibió a los peregrinos, relató el milagro y asistió a quienes se acercaban en busca de consuelo. Su vida quedó profundamente unida a la Virgen, a quien reconocía como su “Ama” y “Señora”.

Con el paso del tiempo, la imagen fue trasladada a la estancia de Ana de Matos, en la zona donde hoy se levanta la Basílica de Luján. Para que Manuel pudiera continuar junto a la Virgen, también se pagó por él, y la tradición recuerda que solía definirse con una frase que resumía su entrega: “Soy de la Virgen nomás”.

Manuel Costa de los Ríos falleció en 1686, luego de una vida dedicada al servicio religioso y al cuidado de la imagen. Actualmente es considerado Siervo de Dios y su causa de canonización continúa en marcha, con avances recientes en la etapa romana del proceso.

Así, mientras Argentina y Cabo Verde se preparan para enfrentarse dentro de una cancha, una historia mucho más antigua recuerda que ambos territorios ya estaban unidos por una raíz espiritual profunda: la de un hombre nacido en África que encontró en la Virgen de Luján el centro de su vida y dejó una huella imborrable en la fe popular argentina.

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