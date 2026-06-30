México venció a Ecuador ante su gente y avanzó a octavos del Mundial 2026

Con dos golazos de Quiñones y Jiménez, el seleccionado mexicano superó al conjunto ecuatoriano en un cruce decisivo y dio un nuevo paso en su sueño mundialista.

Hoy 01:20

México hizo pesar el respaldo de su gente y derrotó a Ecuador por 2 a 0 en un partido clave del Mundial 2026, resultado que le permitió sellar su clasificación a los octavos de final. Ahora, el seleccionado mexicano espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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El equipo mexicano tuvo un arranque intenso, presionó alto y encontró rápidamente los caminos para lastimar a un conjunto ecuatoriano que no logró acomodarse en el primer tramo del partido. La apertura del marcador llegó por intermedio de Julián Quiñones, quien apareció en un momento clave para desatar el festejo de todo el estadio.

Lejos de conformarse con la ventaja, México sostuvo el ritmo y volvió a golpear antes del descanso. Esta vez fue Raúl Jiménez el encargado de ampliar la diferencia con una definición que dejó mejor parado al Tri y obligó a Ecuador a replantear el partido para el complemento.

En la segunda mitad, el conjunto ecuatoriano intentó adelantarse en el campo para buscar el descuento, pero se encontró con un equipo mexicano ordenado, firme en defensa y concentrado para cuidar la ventaja. Con el correr de los minutos, el local administró el resultado y evitó que su rival generara situaciones claras de peligro.

El triunfo tuvo un valor especial para México, no solo por tratarse de una victoria en condición de anfitrión, sino también porque le permitió seguir adelante en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo y alimentar la ilusión de todo su público.

Con el 2 a 0 consumado, el seleccionado mexicano se metió entre los mejores 16 equipos del certamen y ahora aguardará por el ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que definirá su rival en la próxima instancia.