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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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Regionales

Accidente de tránsito en Los Ralos involucra colectivo y camión

Un accidente de tránsito ocurrido en Los Ralos ha involucrado a un colectivo y otros vehículos, generando alarma en la comunidad.

Hoy 01:19

El accidente de tránsito ocurrió este martes en la localidad de Los Ralos, donde varios vehículos estuvieron involucrados en un siniestro vial.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se registró sobre la ruta 321, una vía de importancia para la región.

Entre los vehículos implicados en el accidente se encontraba un colectivo, además de una Java cañera y una rastra cañera.

El personal de la comisaría de Los Ralos, parte de la Unidad Regional Este, se movilizó rápidamente al lugar para atender la situación.

Los primeros informes indican que el choque provocó daños significativos en los vehículos involucrados, aunque se desconocen las causas exactas del accidente.

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para determinar los factores que contribuyeron a este accidente vial y prevenir futuros incidentes en la zona.

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