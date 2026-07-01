El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 1 de julio: el frío no aflojará y la máxima será de 14°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado, una máxima de 14°C y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. El jueves continuará frío, con una máxima de 13°C.

Hoy 01:51

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles una jornada fría y estable en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y mayor presencia de nubosidad hacia la tarde y la noche.

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Para el inicio del día se prevé una temperatura de 10°C durante la madrugada, mientras que por la mañana descenderá hasta los 8°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur.

Con el correr de las horas, la temperatura alcanzará una máxima de 14°C durante la tarde. En ese período, el cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el organismo nacional mantiene condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura cercana a los 11°C. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el jueves continuará con ambiente frío en la provincia, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C.