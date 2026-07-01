Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 1 de julio: el frío no aflojará y la máxima será de 14°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado, una máxima de 14°C y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. El jueves continuará frío, con una máxima de 13°C.

Hoy 01:51
Foto de archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles una jornada fría y estable en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y mayor presencia de nubosidad hacia la tarde y la noche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el inicio del día se prevé una temperatura de 10°C durante la madrugada, mientras que por la mañana descenderá hasta los 8°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur.

Con el correr de las horas, la temperatura alcanzará una máxima de 14°C durante la tarde. En ese período, el cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el organismo nacional mantiene condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura cercana a los 11°C. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el jueves continuará con ambiente frío en la provincia, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. México venció a Ecuador ante su gente y avanzó a octavos del Mundial 2026
  2. 2. Miguel Estefan apuesta a acercar la Defensoría a los barrios de La Banda y garantiza derechos para los vecinos
  3. 3. Las Termas: quiso escapar de la Policía y terminó detenido por un pedido de captura nacional
  4. 4. Federica Pais rompió el silencio tras la muerte de su hermana Ernestina: "Por suerte no sufrió, no se debe haber dado cuenta"
  5. 5. En medio de los cambios en el Gobierno, Milei asistió a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT