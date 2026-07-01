Nieto amenaza a su abuela con un cuchillo en Calilegua

Un nieto amenazó a su abuela con un cuchillo exigiéndole dinero en Calilegua.

Hoy 02:26

Una mujer denunció que su nieto la amenazó con un arma blanca exigiéndole dinero y, ante su negativa, la amenazó de muerte.

Según fuentes consultadas, el incidente se registró el lunes pasado alrededor de las 13 horas, en una vivienda del barrio 1º de Agosto en la ciudad de Calilegua.

En esos momentos, la mujer se encontraba en su cocina y fue sorprendido por su nieto, a quien reconoció y le preguntó cuándo había ingresado.

El joven, portando un cuchillo, le apoyó la filosa hoja en el abdomen, exigiéndole que le diera dinero.

La mujer, sorprendida, intentó explicarle que no tenía dinero, pero el violento sujeto comenzó a amenazarla de muerte.

Eventualmente, el protagonista huyó del lugar, y la mujer alertó al sistema de emergencia 911, con la llegada de efectivos de la Seccional 41º minutos más tarde.

Las autoridades han remitido las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del acusado y la implementación de una medida de restricción perimetral.