Investigan el fallecimiento de un interno en Sáenz Peña tras cirugía

Un interno de 41 años falleció en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña tras complicaciones por una cirugía para extraer un teléfono celular alojado en su cuerpo.

Hoy 03:27

Un hombre de 41 años que se encontraba internado en el Hospital “4 de Junio” de Sáenz Peña, ha fallecido tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. La cirugía fue realizada para extraer un teléfono celular que se encontraba alojado en la zona del recto del paciente.

Según informes proporcionados por la Dirección de Prensa de la Policía del Chaco, el interno ingresó al centro médico el pasado 27 de junio, luego de presentar un intenso dolor abdominal. Los exámenes realizados revelaron la presencia del dispositivo, lo que llevó a los médicos a decidir una intervención quirúrgica.

Durante la operación, se diagnosticó que el paciente sufría de un abdomen agudo perforativo con perforación peritoneal, lo que resultó en su permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estrictos cuidados médicos.

Sin embargo, el pasado lunes, las autoridades del hospital notificaron sobre su fallecimiento. El parte médico indica que la causa de muerte fue un shock séptico con foco abdominal, resultado de las complicaciones asociadas a la perforación.

La investigación sobre este caso ha sido asignada a la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, que ha ordenado el secuestro de la historia clínica del paciente y la realización de estudios radiológicos y una autopsia para aclarar las circunstancias exactas del deceso.

Además, el teléfono celular extraído durante la cirugía ha sido secuestrado y está disponible para la Justicia como parte de la investigación en curso.