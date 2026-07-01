Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
X
Regionales

Investigan el fallecimiento de un interno en Sáenz Peña tras cirugía

Un interno de 41 años falleció en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña tras complicaciones por una cirugía para extraer un teléfono celular alojado en su cuerpo.

Hoy 03:27

Un hombre de 41 años que se encontraba internado en el Hospital “4 de Junio” de Sáenz Peña, ha fallecido tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. La cirugía fue realizada para extraer un teléfono celular que se encontraba alojado en la zona del recto del paciente.

Según informes proporcionados por la Dirección de Prensa de la Policía del Chaco, el interno ingresó al centro médico el pasado 27 de junio, luego de presentar un intenso dolor abdominal. Los exámenes realizados revelaron la presencia del dispositivo, lo que llevó a los médicos a decidir una intervención quirúrgica.

Durante la operación, se diagnosticó que el paciente sufría de un abdomen agudo perforativo con perforación peritoneal, lo que resultó en su permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estrictos cuidados médicos.

Sin embargo, el pasado lunes, las autoridades del hospital notificaron sobre su fallecimiento. El parte médico indica que la causa de muerte fue un shock séptico con foco abdominal, resultado de las complicaciones asociadas a la perforación.

La investigación sobre este caso ha sido asignada a la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, que ha ordenado el secuestro de la historia clínica del paciente y la realización de estudios radiológicos y una autopsia para aclarar las circunstancias exactas del deceso.

Además, el teléfono celular extraído durante la cirugía ha sido secuestrado y está disponible para la Justicia como parte de la investigación en curso.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. México venció a Ecuador ante su gente y avanzó a octavos del Mundial 2026
  2. 2. Miguel Estefan apuesta a acercar la Defensoría a los barrios de La Banda y garantiza derechos para los vecinos
  3. 3. Las Termas: quiso escapar de la Policía y terminó detenido por un pedido de captura nacional
  4. 4. Argentina y Cabo Verde, rivales en el Mundial pero unidos por una historia de fe
  5. 5. Federica Pais rompió el silencio tras la muerte de su hermana Ernestina: "Por suerte no sufrió, no se debe haber dado cuenta"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT