Avanza la investigación por el femicidio de Daiana Arber en Santa Fe

La investigación del femicidio de Daiana Arber, hallada asesinada en Santa Fe, revela nuevas amenazas previas y posibles implicados en el crimen.

Hoy 04:22

La investigación del femicidio de Daiana Mercedes Arber, una mujer de 32 años hallada asesinada en una bolsa en el barrio Villa del Parque, avanza con nuevas líneas de trabajo que buscan esclarecer la dinámica del crimen y los posibles implicados. Un hombre permanece detenido como principal sospechoso, pero los investigadores no descartan la intervención de otras personas en el homicidio y en las acciones posteriores para ocultar el cuerpo.

El caso fue iniciado tras la denuncia de desaparición por parte de familiares de la víctima, presentada el sábado en la Subcomisaría 2ª. Al día siguiente, un hombre que buscaba objetos entre los residuos descubrió el cadáver en un basural ubicado en Liberación y Estrada.

La autopsia reveló que Daiana fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego, lo que determinó que la causa sea investigada bajo el protocolo de femicidio. Luego del hallazgo, la policía llevó a cabo allanamientos en el barrio, donde se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés para la investigación.

A pesar de la detención del principal sospechoso, que residía en uno de los inmuebles allanados, la investigación sigue abierta. Los expertos intentan determinar si hubo otros cómplices en el asesinato o en el traslado y descarte del cuerpo, lo que podría dar lugar a nuevas acciones judiciales en los próximos días.

Las primeras indagaciones indican que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, circunstancia que podría haber sido aprovechada para llevarla al lugar donde fue asesinada. La pareja de Daiana ha proporcionado información relevante, indicando que la víctima había recibido amenazas de muerte días antes del crimen por parte de un vecino.

“Una semana antes, él vino y la amenazó de muerte con un arma”, relató en una entrevista. Este conflicto, según su testimonio, se originó por un balde de pintura vacío, lo que refleja la irracionalidad de la violencia ejercida contra Daiana.

El testigo describió al sospechoso como una persona peligrosa, mencionando que “sé que andaba armado” y que tenía un chaleco antibalas, lo que indica su potencial peligrosidad. A medida que las pericias avanzan, la Justicia continúa buscando reconstruir las últimas horas de Daiana Arber y determinar la responsabilidad de los implicados en este crimen que ha conmocionado a la ciudad de Santa Fe.