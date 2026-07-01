Detención de médica y cosmetóloga por tráfico de drogas en Salta

Ivana Georgina Portal y Delia Yolanda Tame, implicadas en un caso de tráfico de drogas, están bajo investigación en Salta.

Hoy 01:32

Ivana Georgina Portal, de 39 años, y su acompañante Delia Yolanda Tame, una reconocida cosmetóloga de 35 años, han sido detenidas e imputadas por supuesto tráfico de drogas en Salta.

Según informes de Gente de Salta, el abogado defensor, Sebastián García, expresó su preocupación por la urgencia en la formalización de la imputación y señaló que hasta el momento no han recibido información detallada sobre la investigación.

García indicó que, en caso de que se dicte la prisión preventiva, solicitará que esta se cumpla en domicilio debido a las graves condiciones de salud de sus defendidas.

“Hay situaciones de enfermedad grave que se van a tratar en esta audiencia”, comentó el abogado, añadiendo que se evaluará si se establece un encierro preventivo o una prisión domiciliaria.

En el caso particular de Delia Tame, García reveló que padece cáncer de mama y útero, además de contar con una prótesis en la columna, lo que la coloca en una situación de salud muy delicada.

El abogado se abstuvo de ofrecer más detalles sobre la causa, enfatizando que su conocimiento se basa en lo que ha visto en medios de comunicación, a pesar de que el Código Penal establece que todas las partes deben tener acceso a la investigación.