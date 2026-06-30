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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 15º
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Mascotas

Buscan a Max, un perro perdido en la zona del Parque Oeste

Se extravió durante el fin de semana y sus dueños piden colaboración para encontrarlo.

Hoy 21:02
Max perro perdido

Max, un perro manso y sociable, se perdió durante el fin de semana. Fue visto por última vez en la zona de avenida Moreno y calle Libertad, y podría haberse desplazado acompañado de sus “perritos amigos” habituales en la zona del Parque Oeste.

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Los dueños solicitan a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen al teléfono 3854748347. Cualquier dato puede ser clave para lograr que Max regrese sano y salvo a su hogar.

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