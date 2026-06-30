Buscan a Max, un perro perdido en la zona del Parque Oeste

Se extravió durante el fin de semana y sus dueños piden colaboración para encontrarlo.

Hoy 21:02

Max, un perro manso y sociable, se perdió durante el fin de semana. Fue visto por última vez en la zona de avenida Moreno y calle Libertad, y podría haberse desplazado acompañado de sus “perritos amigos” habituales en la zona del Parque Oeste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los dueños solicitan a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen al teléfono 3854748347. Cualquier dato puede ser clave para lograr que Max regrese sano y salvo a su hogar.