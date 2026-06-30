Norma Fuentes y Mario Benavente inauguraron la nueva plazoleta Hermanos Briz en el barrio Jardín

La obra de puesta en valor del espacio verde ubicado en Independencia y Solís brindará a los vecinos un lugar renovado para el encuentro, la recreación y la actividad física.

Hoy 20:45

Con la presencia de vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, inauguraron oficialmente las obras de puesta en valor de la plazoleta Hermanos Briz, ubicada en el barrio Jardín.

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El renovado espacio se encuentra en la intersección de las calles Independencia y Solís, y cuenta con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, destinada al encuentro, la recreación y el disfrute de las familias del sector.

Durante la habilitación, la jefa comunal destacó que la obra también busca rendir homenaje a las familias Viano y Briz, consideradas tradicionales en este importante sector de la ciudad.

“Con este renovado espacio se busca rendir homenaje a las familias Viano y Briz, dos familias tradicionales de este importante sector, brindando al mismo tiempo mayor comodidad para quienes visitan este emblemático lugar público”, expresó Fuentes.

Además, remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la red de espacios verdes en la ciudad, al señalar que se trata de una de las demandas más frecuentes de los vecinos.

“Los espacios verdes son una de las demandas más frecuentes de los vecinos, ya que constituyen lugares donde pueden encontrarse, practicar actividad física y disfrutar de un entorno cómodo. Por eso, en los últimos años hemos creado y remodelado más de 69 hectáreas de espacios verdes en todos los barrios”, subrayó.

Por su parte, Benavente manifestó la necesidad de continuar recuperando los espacios comunes, ya que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia, promover la convivencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La plazoleta cuenta con caminerías de hormigón peinado, canteros florales, pérgolas, un sector destinado a la actividad física con superficie de baldosas de caucho, luminarias con tecnología LED, nuevas especies arbóreas, áreas parquizadas con césped y un mástil para el izamiento de la Bandera.