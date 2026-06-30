Fuentes y funcionarios provinciales anunciaron la agenda del rugby para Santiago

También participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y el presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Carlos Chaud.

Hoy 20:46

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, la intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, anunció la realización de diferentes partidos de rugby de relevancia nacional e internacional durante el mes de julio, organizados por la Unión Santiagueña de Rugby.

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Estos importantes encuentros reunirán a equipos de distintos puntos del país y del mundo, consolidando a nuestra ciudad como sede de eventos deportivos nacionales e internacionales, promoviendo el turismo y generando un impacto positivo en la actividad económica y social.

"La alianza entre el deporte y el turismo nos permite, una vez más, organizar eventos trascendentales para el rugby local, por los cuales nos visitarán numerosos equipos y aficionados de otras provincias, lo que se traducirá en mayor consumo y en oportunidades económicas para los santiagueños", expresó la jefa comunal.

Por su parte, Dapello remarcó "el extraordinario desarrollo que el rugby está teniendo en toda la provincia, sobre todo entre los jóvenes, lo que refleja que en Santiago del Estero el deporte es una política de Estado".

A su vez, Chaud resaltó que "gracias al crecimiento que ha experimentado nuestra provincia en los últimos años, hemos podido consolidar a Santiago del Estero como un destino propicio para el desarrollo del turismo y el deporte, lo que beneficia directamente a los atletas locales y a toda la comunidad".

La agenda deportiva comenzará el 18 de julio con el partido internacional entre Los Pumas y la selección de Inglaterra, en el marco del torneo Nations Championship. Continuará el 25 de julio con el Torneo Madre de Ciudades, un cuadrangular de nivel élite enfocado en el seleccionado local M17, que contará con la participación de los representativos de Tucumán, Salta y la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Además, del 23 al 25 de octubre, la ciudad será sede oficial del Campeonato Argentino Juvenil Select 12 Norte para seleccionados Menores de 17 (M17).