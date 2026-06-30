Caso Loan: la madre se descompensó tras pedir respuestas en pleno juicio

María Noguera declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y reclamó saber dónde está su hijo. También brindaron testimonio José Peña y Mariano, uno de los hermanos del niño desaparecido.

Hoy 20:12

La madre de Loan Danilo Peña, María Noguera, se descompensó este martes durante su declaración en el juicio que se desarrolla en Corrientes por la desaparición del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, de la localidad de 9 de Julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer declaró ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, y volvió a exigir que los acusados aporten información sobre el paradero de su hijo. En medio de su testimonio, sufrió una descompensación y debió ser asistida dentro de la sala, por lo que el debate fue momentáneamente interrumpido.

Antes había declarado José Peña, padre del menor, quien reconstruyó lo ocurrido el día de la desaparición y pidió que los imputados digan qué pasó con Loan. Tras su testimonio, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos antes de continuar con la declaración de María Noguera.

Durante la audiencia también compareció Mariano Peña, uno de los hermanos del niño. En tanto, está previsto que José, Alfredo, César, Cristian y Fernando declaren este miércoles, mientras que la abuela Catalina podría hacerlo el jueves.

En paralelo, fuentes vinculadas al caso señalaron que durante la jornada se produjo una discusión por las preguntas relacionadas con la reconstrucción realizada por el perito José Mazzei con los primos de Loan. Según indicaron, el tribunal limitó determinados planteos sobre ese procedimiento, lo que generó cuestionamientos de algunas partes.

En la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Además, en una causa paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de compartir un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal. Según la investigación, el niño se dirigió hacia una zona de naranjales y desde entonces nada se sabe de él.

A más de dos años de su desaparición, el paradero de Loan continúa siendo una incógnita y el juicio busca determinar qué ocurrió con el menor y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los acusados.