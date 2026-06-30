Decepción en Wimbledon: Cerúndolo perdió sin atenuantes y quedó eliminado en primera ronda

El mejor tenista argentino cayó ante el español Jaume Munar en sets corridos, pese a llegar con grandes expectativas tras su título en Queen’s.

Hoy 14:54

Francisco Cerúndolo quedó eliminado este martes en la primera ronda de Wimbledon, luego de perder en tres sets ante el español Jaume Munar, en una de las actuaciones más flojas de su carrera en el circuito.

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El mejor tenista argentino cayó por 6-1, 6-4 y 6-3 en un partido que duró poco menos de dos horas y que dejó una fuerte sensación de decepción para la Legión Argentina en el tercer Grand Slam de la temporada.

Había mucha expectativa por el debut de Cerúndolo, especialmente después de su consagración en Queen’s, uno de los torneos más emblemáticos sobre césped en Londres. Sin embargo, ese envión anímico no alcanzó y el jugador nacido en San Isidro nunca logró sentirse cómodo en el partido.

Con esta derrota, Cerúndolo se suma a la lista de argentinos que ya quedaron afuera de Wimbledon, que hasta el momento registra siete eliminados de la delegación nacional.

Más temprano también había sido eliminado Román Burruchaga, quien tuvo un duro debut ante el australiano Alex de Miñaur, número 5 del mundo. El argentino cayó en tres sets por 7-6, 6-1 y 6-0, pese a intentar sostener el ritmo en el inicio del encuentro.