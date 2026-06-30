Se realizó el lanzamiento de “Pedaleando el vals de la ciudad” un recorrido por la historia y la cultura bandeña

La actividad se desarrollará el 4 de julio desde las 15 y contará con un trayecto de 12 kilómetros. El evento busca promover el deporte, la cultura y el conocimiento de los sitios históricos de La Banda.

Hoy 13:27

La Municipalidad de La Banda acompañará a la Asociación Civil La Banda MTB Cicloturismo en la realización del Recorrido Histórico-Cultural por la Ciudad de La Banda denominado “Pedaleando el vals de la ciudad” que tendrá lugar el sábado 4 de julio a partir de las 15 con punto de partida en la intersección de Av. Belgrano y República del Líbano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la oportunidad, el intendente Nediani junto a la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y el director de Deportes y Recreación, Hugo Rojas, se reunieron con la presidente de la Asociación Civil La Banda MTB, Liliana Coronel, para destacar el objetivo de esta iniciativa que es dar a conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de La Banda y disfrutar de una tarde de ciclismo, cultura y amistad.

Al respecto, el intendente destacó: “Tuvimos una fructífera reunión con las autoridades de la Dirección de Deporte y la Secretaría de Gobierno para llevar un evento muy importante de cicloturismo que se va a llevar adelante en la ciudad de La Banda. Este evento que tiene que ver con promocionar el deporte, la salud y la promoción de lo que significa el Vals de la ciudad de La Banda para los bandeños y el recorrido justamente va a tener que ver con visitar los lugares emblemáticos de la ciudad que menciona esta canción tan nuestra.

Por su parte, la presidente de la Asociación Civil, señaló: “Se trata de una propuesta muy linda, muy interesante, que al institucionalizarse ya se va a ser más concurrida año a año a medida que se vaya dando a conocer. Lo que queremos es inculcar el deporte en la ciudadanía. La propuesta es un pedaleo tranquilo, un pedaleo para conocer las calles de la ciudad de La Banda, un poco de historia, un poco de cultura, porque eso también es muy importante saber de dónde venimos, cómo representar a nuestra provincia a través de los años transitados, cómo ha mejorado, cuántos cambios hubo.

Y son aproximadamente 12 kilómetros que un grupo familiar tranquilamente lo puede realizar. Es importante y obligatoria la participación con casco. Y de la mano con esto, quiero resaltar la importancia del proyecto impulsado desde nuestra agrupación que fue presentado ante el Concejo Deliberante sobre la “Ley de Protección de Metro y Medio”. Entonces como todo ciudadano necesitamos respeto y necesitamos que esa ley se apruebe para garantizarnos una mayor seguridad. Seríamos la primera ciudad en el norte del país que tendría la aprobación de esa ley porque ya ha sido sancionada en varios municipios de otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe”.

Finalmente, Victoria Torres destacó: “Este evento es de suma de importancia y queremos destacar que también intervienen muchísimas áreas de la municipalidad ya que se va a movilizar una cantidad de gente que necesita estar segura por eso vamos a estar monitoreando desde Alerta Banda cuyo personal también se hará presente a través de la Guardia Urbana, la Dirección de Tránsito, y la Dirección de Salud en el caso de que necesitemos alguna asistencia médica”.

Desde la organización, se destacó que las inscripciones tendrán un costo de 3000 pesos para cubrir los costos del seguro de vida de los participantes, los interesados pueden solicitar información a los teléfonos 3854724340 o al 3855 19-8664 o dirigirse personalmente a las oficinas de Turismo en Av. 25 de Mayo y Chacabuco o al Gimnasio Municipal ubicado en Av. Besares y Lavalle de lunes a viernes de 8 a 13 o directamente al enlace de inscripción: https://forms.gle/54L8uHDdmXbAkPGJ6