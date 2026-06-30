“Hay besos que te buscan… y otros que se esquivan”: Ekaterina Ojeda y su posteo con la marca de Wanda Nara

La joven modelo realizó un canje en redes y sumó frases que fueron vinculadas al futbolista Mauro Icardi.

Hoy 14:13

Ekaterina Ojeda tuvo su primer canje luego de saltar a la fama por contar que Mauro Icardi intentó darle un beso en un boliche frente a la China Suárez.

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La joven modelo sorprendió al mostrar que recibió productos de la línea de cosméticos de Wanda Nara y aprovechó la publicación para lanzar una llamativa indirecta que muchos interpretaron como un mensaje para el futbolista.

A través de su perfil de Instagram, Ekaterina compartió un video en el que se la ve probando distintos maquillajes de la marca de la marca de Wanda. Junto a las imágenes, escribió un texto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto”, expresó en las primeras palabras del posteo. Pero la frase que más repercusión generó fue la que agregó al final antes de mencionar la marca de Wanda: “Hay besos que te buscan… y otros que claramente se esquivan”.

Ese comentario fue interpretado por los usuarios como una referencia directa al episodio que la propia Ekaterina contó días atrás. Según su versión, Icardi intentó besarla en un boliche mientras pero ella rechazó el acercamiento.

La publicación también llamó la atención porque detrás de la colaboración estuvo Wanda Nara: la conductora le envió productos de su marca de cosméticos y la joven los mostró con entusiasmo en sus redes.

Por eso, en los comentarios muchos internautas destacaron la estrategia de marketing de la mediática. “Wanda sos todo lo que está bien, qué mujer”, escribió una usuaria.

“Wanda es la reina del marketing”, comentó otra persona. “La amo, ya pegó laburo con Wan”, “La reina del negocio, la bad bitch”, “Esto es espectacular”, “Una que sabe aprovechar”, y “Qué placer trabajar para la reina”, fueron otras de las reacciones que circularon.