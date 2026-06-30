Julio, el mes de Santiago: alta expectativa turística por vacaciones y el aniversario de la ciudad

El secretario de Turismo, Nelson Bravo, destacó el fuerte nivel de reservas en Capital y Termas de Río Hondo, en una temporada impulsada por eventos masivos y el 473° aniversario de la fundación de la ciudad.

Hoy 15:11

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el sector turístico de Santiago del Estero registra una fuerte expectativa de ocupación hotelera y movimiento económico, especialmente en la ciudad Capital y en Termas de Río Hondo, dos de los principales destinos de la provincia.

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A esto se suma la celebración del 473° aniversario de la fundación de Santiago del Estero, una fecha que cada año también impulsa el arribo de turistas y el desarrollo de múltiples actividades culturales y festivas.

En diálogo con Noticiero 7, el secretario de Turismo, Nelson Bravo, destacó que julio representa la temporada más fuerte para el norte argentino y remarcó el crecimiento sostenido de La Provincia como destino turístico a nivel regional y nacional.

“Es importante, obviamente julio es la temporada fuerte para el norte argentino, donde Santiago del Estero año tras año viene ganando protagonismo. Más allá de un contexto económico complejo, sabemos que la propuesta y la diversidad que tenemos tanto en Capital como en Termas y el interior hacen que la provincia esté entre los lugares más elegidos”, señaló el funcionario.

En cuanto al nivel de reservas, Bravo indicó que para la segunda quincena del mes se observa una ocupación prácticamente colmada en la ciudad Capital, impulsada por eventos de gran convocatoria como el partido de Los Pumas, la Marcha de los Bombos y los festejos por el aniversario de la ciudad.

En paralelo, sostuvo que Termas de Río Hondo también presenta un elevado porcentaje de reservas hoteleras, lo que genera un escenario de alta demanda en toda la provincia durante el receso invernal.

El secretario de Turismo adelantó además que desde este viernes comenzarán a desarrollarse distintas actividades, como la feria artesanal y diversas intervenciones urbanas organizadas en conjunto con la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de reforzar la oferta turística y cultural.

Finalmente, destacó el trabajo articulado con otras provincias del norte argentino, en el marco de la promoción regional. “El norte es el que toma el protagonismo y se trabaja de manera conjunta promocionando la región en distintos puntos del país”, concluyó.