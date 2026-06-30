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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 17º
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Locales

El Mes de la Prevención cerró con una conferencia internacional sobre inteligencia emocional y liderazgo

El evento, realizado en el Centro de Convenciones Fórum, reunió a jóvenes, estudiantes y líderes comprometidos con la transformación social.

Hoy 14:33
Mes de la Prevención

En el cierre del Mes de la Prevención, durante la mañana de este martes se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Fórum una Conferencia Internacional sobre Inteligencia Emocional y Liderazgo, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección General de Abordaje Integral de Adicciones (Digaia).

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La apertura del encuentro estuvo encabezada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, acompañada por la directora de la Digaia, Claudia Tarchini, y contó con la disertación central del especialista internacional Dr. Arnaldo Canales, referente en inteligencia emocional proveniente de Chile.

El evento reunió a jóvenes, estudiantes y referentes de distintos espacios de liderazgo, quienes compartieron una jornada de aprendizaje orientada a fortalecer herramientas de inteligencia emocional como base para la construcción de comunidades más saludables, inclusivas y resilientes.

Sobre la actividad, Tarchini destacó el trabajo realizado durante junio, denominado “Mes de la lucha por la vida, el amor y la esperanza”, y resaltó la importancia de la conferencia: “Es una enorme alegría porque los chicos ya vienen trabajando junto a nosotros sobre la inteligencia emocional hace ya 15 años y poder incorporarla en este mes provincial de la prevención es como el broche de oro de todo ese trabajo y camino que vienen haciendo todos los chicos, los profesores y la comunidad santiagueña en general hacia adentro para poder ir al encuentro con el otro”.

La jornada marcó el cierre de un mes cargado de actividades de sensibilización y prevención, consolidando el compromiso de la provincia con la promoción de la salud, la educación emocional y la participación comunitaria.

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