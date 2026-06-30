Este viernes abre la Feria Artesanal: 25 días de arte, cultura y emprendedores

La tradicional feria santiagueña abrirá sus puertas al mediodía, con un recorrido ampliado, actividades para toda la familia, espacios para emprendedores y propuestas culturales que se extenderán a lo largo de casi todo julio.

Hoy 15:19

Este viernes 3 de julio, Santiago del Estero dará inicio a la tan ansiada Feria Artesanal en el predio de Changolandia, con una jornada de apertura prevista para las 12:30 del mediodía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tradicional feria, que se realiza en el marco del 473° Aniversario de la Madre de Ciudades, se desarrollará durante 25 días consolidándose así como uno de los eventos más importantes de la provincia en materia de artesanía, cultura y emprendimiento.

Francisco Avendaño, director de Cultura, explicó en diálogo con Noticiero 7 que el evento contará con un recorrido ampliado diseñado para que los visitantes disfruten de una experiencia más cómoda y amena. “Habrá juegos para las infancias, comidas al paso y un sector diferenciado para emprendedores, permitiendo que todos puedan recorrer la feria de manera organizada”, destacó.

Se espera que alrededor de mil familias se involucren en la feria, generando oportunidades de trabajo y progreso. “La Feria Artesanal de Santiago se distingue por su duración, siendo una de las más extensas del norte del país, lo que atrae tanto a residentes como a turistas”, explicó Avendaño.

Además de los puestos de artesanía, la feria incluirá actividades culturales en la carpa de Cultura, con charlas, lecturas de poesía y presentaciones de libros. Sobre esto, Avendaño señaló: “La feria no solo es un espacio de comercio, también buscamos que sea un lugar de aprendizaje y encuentro cultural para toda la comunidad”.

La apertura contará con un número de danza, y por la noche se presentará el grupo Los Capis, marcando el inicio oficial del evento. “Estamos preparando un programa completo que combina tradición, cultura y diversión, para que los santiagueños y turistas disfruten de una experiencia inolvidable”, concluyó.