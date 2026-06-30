Rescatan a un abuelo extraviado en Aguas Calientes gracias a un perro

Un operativo de búsqueda coordinado por la Fiscalía de El Carmen-Perico logró rescatar a Timoteo Tango Calizaya, de 82 años, quien estaba desaparecido desde el 26 de junio en Aguas Calientes.

Hoy 14:14

Timoteo Tango Calizaya, un hombre de 82 años, fue hallado con vida en la mañana de este lunes en el sector de Los Manantiales, tras un operativo de búsqueda que movilizó a decenas de efectivos y organismos de emergencia. La clave del éxito de este rescate fue el trabajo del perro Rocco, de la Unidad Especial K-9, quien siguió el rastro del adulto mayor desde su domicilio hasta una zona de vegetación tupida cercana a un arroyo.

El anciano, residente de Aguas Calientes, había sido visto por última vez el 26 de junio. Al día siguiente, su familia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Penal de El Carmen–Perico, dirigida por el Agente Fiscal Luis Marcelo De Aparici, con la participación del Ayudante Fiscal Paul Nicolás Colchar. Desde ese momento, se inició un operativo de búsqueda que combinó recursos terrestres, aéreos y caninos.

Durante el rastrillaje, el perro Rocco mostró un cambio de conducta que alertó a los efectivos. Siguiendo sus indicaciones, los agentes se adentraron en un área de monte denso, hasta que finalmente encontraron a Timoteo Tango Calizaya sentado en el suelo, visiblemente desorientado y con poca ropa, lo que lo exponía al frío y la humedad.

Inmediatamente, el personal de rescate confirmó su identidad y notificó a los demás equipos involucrados. Se activó la asistencia del SAME 107, cuyos profesionales proporcionaron atención prehospitalaria en el lugar del hallazgo. Posteriormente, el adulto mayor fue inmovilizado y trasladado a un área segura, donde fue derivado al hospital más cercano, donde permanece en observación médica.

El éxito de este rescate fue resultado de la adecuada coordinación entre múltiples dependencias. La Fiscalía destacó especialmente la labor de la Unidad Especial K-9 y el papel crucial de Rocco, así como el trabajo conjunto de: Personal de la Seccional 64, UPCAR Puesto Viejo y la Comisaría de Pampa Blanca.

El Ministerio Público de la Acusación subrayó en un comunicado oficial que “la actuación coordinada entre la Fiscalía, las distintas dependencias policiales y los organismos de respuesta fue fundamental para lograr el éxito del operativo y preservar la vida del adulto mayor”.