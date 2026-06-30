Messi sorprendió al protagonizar el spot de la nueva película de Spider-Man junto a Tom Holland

El capitán de la Selección argentina se suma al universo Marvel en un divertido spot que mezcla fútbol y cine, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

Hoy 13:39

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas, esta vez en el mundo del cine. El capitán de la selección argentina protagonizó un spot promocional de la nueva película de Spider-Man, “Brand New Day”, junto al actor británico Tom Holland, conocido por interpretar a Peter Parker en la saga.

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En la escena, Holland aparece en un bar de Nueva York cuando de repente se encuentra con Messi, quien pregunta por el superhéroe: “¿Estás buscando a Spider-Man?”, generando una situación humorística que marca el tono del spot. Posteriormente, Messi acompaña a Spider-Man en un recorrido por la ciudad, columpiándose por Nueva York mientras grita ante la adrenalina del vuelo.

La participación del astro rosarino combina su fama mundial en el fútbol con la popularidad de Marvel, alcanzando así a audiencias masivas de deportes y entretenimiento. La campaña busca promocionar la película que se estrenará este 30 de julio en cines de Argentina y generar conversación en redes sociales.

Este cameo consolida la proyección internacional de Messi más allá del fútbol, sumando su imagen a un universo cinematográfico de alto impacto global. Además, coincide con el clima previo al Mundial 2026, donde Messi liderará a la Albiceleste.

El spot aprovecha el humor y la acción para atraer tanto a fanáticos del cine como del fútbol, mientras presenta a Messi en una faceta diferente, interactuando con uno de los superhéroes más reconocidos del mundo.

“Me tengo que ir, me tengo que ir”, dice Holland al ver entrar a Messi, quien confirma su identidad y continúa la divertida escena que culmina con su vuelo junto al Hombre Araña, mostrando una faceta divertida y atrevida del capitán argentino.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, “Spider-Man: Brand New Day” cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros. La película retoma la historia de Peter Parker en un mundo donde enfrenta nuevos conflictos y amenazas que ponen a prueba su identidad como superhéroe.

El spot con Messi no revela detalles de la trama, pero aprovecha su presencia para generar impacto mediático y viralidad, posicionando la campaña como un puente entre dos universos masivos: el fútbol y Marvel.