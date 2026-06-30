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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 17º
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Se encuentran abiertas las inscripciones para una jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada a la vida diaria

La capacitación “IA en la Vida Diaria” se realizará el sábado 4 de julio en la Casa del Bicentenario y está destinada a docentes, estudiantes, emprendedores y público en general.

Hoy 13:45

La Municipalidad de La Banda auspicia la jornada “IA en la Vida Diaria”, una propuesta de capacitación destinada a brindar herramientas prácticas sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los ámbitos educativo, laboral y cotidiano.

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La actividad se desarrollará el próximo sábado 4 de julio, a las 10 en la Casa del Bicentenario, y está dirigida a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general interesado en incorporar nuevas competencias digitales.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a utilizar la Inteligencia Artificial de forma simple, práctica y útil para optimizar tareas, mejorar procesos y potenciar su desempeño en diferentes ámbitos. La capacitación es arancelada, cuenta con cupos limitados y otorga puntaje docente.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando e impulsando iniciativas de formación que promueven la innovación, la actualización tecnológica y el acceso a herramientas digitales que favorecen el desarrollo personal y profesional de la comunidad.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar mayor información e inscribirse comunicándose al 3855823707.

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