"Los salarios de todas las personas del área de ciencia están muy deteriorados"

Así lo informó Lorenzo Langbehn, investigador del ATE Conicet Santiago del Estero, a propósito de la jornada nacional de lucha que se desarrollará mañana en reclamo de mejores condiciones al gobierno nacional.

Hoy 13:35

Así lo afirmó Lorenzo Langbehn, investigador de ATE Conicet Santiago del Estero, en diálogo con Radio Panorama, en el marco de la jornada nacional de lucha convocada para este miércoles en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales para el sector científico.

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Langbehn explicó que la medida incluirá distintas acciones en todo el país. “Mañana hay una jornada nacional de lucha. Vamos a hacer una intervención por redes sociales para darnos a conocer. También habrá movilizaciones en Buenos Aires, pero desde aquí vamos a acompañar y apoyar”, señaló.

El investigador describió un escenario complejo a nivel nacional, marcado por lo que definió como una política de desmantelamiento del sistema científico y tecnológico. “La situación general en el país muestra un deterioro en todos los organismos del área, sumado a una problemática gremial fuerte que impacta directamente en los salarios”, indicó.

En ese sentido, advirtió sobre una situación puntual que afecta a trabajadores altamente calificados: “Hay personas que están concluyendo sus becas posdoctorales, ganaron sus concursos, pero se decidió dejar de abonarles la beca. Con el actual gobierno, el ingreso a planta puede demorar años. Son profesionales muy capacitados que quedan en la calle y probablemente terminen yéndose del país o cambiando de rumbo, lo que representa un impacto muy negativo para el futuro de la Nación”.

Respecto al financiamiento universitario, Langbehn explicó que “el acuerdo con las universidades nacionales sigue en curso y hay un proceso para que se cumpla la ley de financiamiento universitario”. Además, detalló que “el Gobierno presentó una cautelar ante la Corte Suprema que fue rechazada, por lo que debería estar cumpliendo con lo establecido”. En ese marco, señaló que las universidades aceptaron un incremento “mínimo”, debido a la difícil situación presupuestaria.

Langbehn fue contundente al referirse al deterioro salarial: “Los salarios de todas las personas del área de ciencia y técnica están muy deteriorados. El sueldo de un investigador del Conicet se redujo en un 40%, lo que obliga a muchos a buscar otras actividades porque no les alcanza para vivir”.

Asimismo, remarcó la precariedad de quienes se desempeñan como becarios: “El personal del Conicet incluye becarios doctorales y posdoctorales que están en una situación inestable. Son contratos a término, sin aportes jubilatorios ni condiciones plenas de un asalariado”. También denunció problemas con la cobertura de salud: “Hace poco se dejó de brindar obra social y se ofrecieron 90 mil pesos para cubrir ese gasto, algo totalmente insuficiente, sobre todo para quienes tienen familia o enfermedades preexistentes”.

En cuanto a los ingresos, precisó que “un becario doctoral cobra alrededor de 800 mil pesos de bolsillo, siendo profesionales recibidos que en el sector privado podrían percibir salarios mucho más altos”.

Finalmente, Langbehn reflexionó sobre la vocación en el ámbito científico: “Nadie se mete en ciencia y técnica porque sea un buen negocio, pero al menos debería permitir llevar una vida con cierta seguridad, sin tener que pensar en otro trabajo para llegar a fin de mes”.