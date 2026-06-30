Central Córdoba decidió apartar al jugador de la Reserva denunciado por abuso sexual

El club emitió un comunicado informó que el futbolista fue apartado preventivamente de toda actividad deportiva mientras se esclarece la situación.

Hoy 13:06

El Club Atlético Central Córdoba informó que un jugador de 19 años de la Reserva, denunciado por presunto abuso sexual contra una joven de 22 años en un departamento céntrico, fue apartado preventivamente de toda actividad deportiva mientras se esclarece la situación.

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La medida se tomó siguiendo los protocolos internos del club y con el objetivo de garantizar que la investigación judicial se desarrolle sin interferencias. La institución reafirmó su compromiso con la Justicia, el respeto institucional y la preservación del principio de inocencia del jugador.

El comunicado completo del club señala:

"El Club Atlético Central Córdoba informa que, ante la denuncia por abuso sexual que involucra a un jugador de la institución, se ha tomado la decisión de apartarlo preventivamente de toda actividad deportiva dentro del club hasta tanto se esclarezca la situación, conforme al protocolo que tiene previsto el club para estos casos.

Desde la institución expresamos nuestra absoluta disposición a colaborar con la Justicia y con las autoridades competentes en todo aquello que sea requerido para el avance de la investigación.

Central Córdoba reafirma su compromiso con el respeto, la responsabilidad institucional y el acompañamiento a los procesos correspondientes, preservando siempre el principio de inocencia y el debido proceso.

El club continuará atento al desarrollo de los acontecimientos y adoptará las medidas que correspondan conforme avance la investigación judicial."

Con esta decisión, Central Córdoba busca resguardar tanto a la víctima como al jugador y mantener la transparencia institucional ante un caso que generó fuerte repercusión en la ciudad y en el ámbito deportivo local.