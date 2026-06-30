Caso Mariana Ibáñez: la Fiscalía confirmó que Nicolás Corpas viajaba con Nahuel Ferreyra y pidió prorrogar la detención

La audiencia de este martes es clave para definir la situación del conductor imputado, en el marco de la investigación por la muerte de la joven atropellada en avenida Belgrano.

Hoy 11:54

La causa por la muerte de Mariana Ibáñez, la joven que falleció tras ser embestida por una camioneta, suma un dato relevante: la Fiscalía confirmó que Nicolás Corpas viajaba junto a Nahuel Ferreyra al momento del hecho. En este contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la detención del conductor, en una audiencia que se desarrolla este martes en tribunales.

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El pedido fue impulsado por la fiscal Belkis Alderete, quien encabeza la investigación, y cuenta con el acompañamiento de la parte querellante. El abogado Diego Abete, representante de la familia de la víctima, ya había adelantado que solicitarían la continuidad de la medida mientras avanza el proceso.

El siniestro ocurrió el sábado 6 de junio, en la intersección de avenida Belgrano y Pedro León Gallo, cuando la joven se dirigía a su trabajo en una farmacia. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga, siendo posteriormente detenido en la ciudad de Fernández.

La confirmación de que otra persona se encontraba en el vehículo al momento del hecho abre nuevas líneas dentro de la investigación, mientras la Justicia evalúa responsabilidades y define los próximos pasos procesales.