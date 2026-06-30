La Justicia de Estados Unidos anuló el decreto de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema consideró inconstitucional la iniciativa que buscaba restringir un derecho garantizado por la Constitución a hijos de inmigrantes nacidos en el país.

Hoy 12:15

La Corte Suprema de EEUU rechazó restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento que pedía el presidente Donald Trump, uno de los casos más importantes de las últimas décadas para el alto tribunal.

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En una decisión histórica, los magistrados detuvieron el intento del presidente de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificándolo de flagrantemente inconstitucional y fuera de lugar.

La garantía constitucional quedó consagrada en la 14ª Enmienda y fue ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados, pero desde entonces se aplica a toda persona nacida en territorio estadounidense o sus territorios.

La enmienda estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

Cuando asumió el cargo en enero de 2024, Trump firmó un decreto presidencial que estipulaba que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraran en el país ilegalmente o con visados temporales no adquirirían automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Hasta cuatro instancias judiciales inferiores a la Corte Suprema habían declarado el decreto de Trump inconstitucional.

Se estima que la decisión afecta a 150.000 niños nacidos anualmente en Estados Unidos de padres no ciudadanos.