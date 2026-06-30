Silva Neder: “Es un honor y un orgullo inmenso recibir la bendición de nuestra Madre de Huachana en esta Casa del Pueblo”

La ceremonia contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Añatuya, autoridades provinciales, legisladores y fieles. La réplica de la patrona del monte santiagueño quedó instalada en la Cámara de Diputados.

Hoy 12:10

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, junto con el obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, encabezaron esta mañana el acto central de recepción de la imagen auténtica de la Virgen de Huachana y la posterior entronización de su réplica en el edificio de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia.

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En su llegada a la Legislatura, la imagen auténtica de la Virgen de Huachana estuvo acompañada por el obispo José Luis Corral; por el rector del Santuario de Huachana, presbítero Rafael Navarro, por el equipo de Pastoral de Huachana y vecinos de esa localidad del departamento Alberdi.

En el ingreso al edificio Legislativo y escoltada por una guardia de honor del Cuerpo de Patricios Santiagueños, la imagen original de la Virgen fue recibida por el vicegobernador Silva Neder, acompañado por el Dr. Joaquín de Arzuaga, secretario Legal y Técnico de la Gobernación; Miguel Mandrille, secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social; padre Dr. Marcelo Trejo; autoridades legislativas; diputadas y diputados provinciales; comisionados municipales; delegados sindicales y público en general.

En la oportunidad, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder destacó el significado de este encuentro con la Virgen para la Legislatura provincial: "Es un honor y un orgullo inmenso recibir la bendición de nuestra Madre de Huachana en esta Casa del Pueblo. Su presencia no solo renueva la fe, sino que nos convoca a seguir trabajando en unidad, con humildad y con el compromiso firme de legislar para el bienestar y la paz de cada habitante de nuestra provincia."

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Añatuya, Monseñor José Luis Corral, quien tuvo a su cargo la bendición compartió un sentido mensaje con los presentes: "Que la Virgen de Huachana, que convoca a miles de peregrinos en el monte santiagueño, sea desde hoy una guía espiritual en este espacio de diálogo y decisiones. Que su réplica nos recuerde diariamente los valores de la justicia, la solidaridad y la protección a los más necesitados, iluminando el camino de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia."

UN ESPACIO PARA LA DEVOCIÓN PERMANENTE

El cierre del programa litúrgico y oficial estuvo marcado por un clima de profunda emoción, cuando las autoridades y la comunidad religiosa procedieron a la colocación definitiva de la réplica de la Imagen de la Virgen de Huachana en su vitrina permanente.

A partir de hoy, la réplica de la "Patrona del monte santiagueño" permanecerá en la Legislatura provincial, quedando formalmente entronizada como un símbolo de identidad cultural y fe para todos los trabajadores y ciudadanos que visiten la institución.