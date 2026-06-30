¡Alerta polar! Julio llega con heladas intensas y temperaturas cercanas a los 0°C en Santiago del Estero

Una potente masa de aire de origen antártico ingresará a la provincia durante la primera semana, provocando heladas generalizadas.

Hoy 10:18

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que Santiago del Estero enfrentará los primeros días de julio con condiciones de frío intenso debido al ingreso de una masa de aire de origen antártico, que afectará a gran parte del país. Las temperaturas se desplomarán y se esperan heladas generalizadas, especialmente en zonas rurales y sectores del interior.

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Para mañana, miércoles 1º de julio, se espera una jornada de transición. Durante la noche se prevé el ingreso de ráfagas del sector sur, que comenzarán a reforzar la entrada de aire frío. Aunque todavía no se sentirá el frío más intenso, se registrará un marcado descenso nocturno y se recomienda precaución en horas de la madrugada.

SMN Pronóstico

El jueves, la masa polar se instalará con mayor fuerza. Se prevén una mínima de 7°C y máxima de 14°C, con un cielo mayormente nublado. Este día servirá como preparación para el ingreso pleno del frío intenso que se empezará a sentir con fuerza a partir del viernes.

El viernes se registrarán las primeras temperaturas realmente bajas, con mínimas cercanas a 3°C y máximas limitadas entre 13°C y 15°C. El sábado se perfilará como el día más frío, con la salida del solcito la mínima podría descender incluso por debajo de los 2°C, por lo que la sensación térmica podría llegar a valores bajo cero. Durante esta jornada, las temperaturas máximas se mantendrán bajas, generando una marcada amplitud térmica y condiciones invernales persistentes.

El fenómeno forma parte de un patrón regional más amplio que afectará también al centro y norte del país, con mínimas que podrían oscilar entre -8 y 0°C en la franja central y entre -2 y 8°C en el norte, mientras que las máximas se mantendrán entre 6 y 12°C en la zona central y entre 10 y 18°C en el norte.

Además, se esperan nevadas en la Patagonia, zonas bajas de Cuyo, y en áreas serranas de Córdoba, San Luis y provincias del noroeste argentino. Las precipitaciones sólidas más significativas se proyectan sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza, con acumulados de entre 5 y 15 cm, especialmente durante el miércoles 1° de julio.

Los especialistas recomiendan extremar precauciones durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en áreas rurales, y seguir las actualizaciones del SMN para conocer posibles cambios en la evolución del tiempo. Se aconseja proteger la vegetación, los animales y a las personas más vulnerables ante las bajas temperaturas.