Hospital Zonal Loreto detectó 22 casos de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino gracias a controles preventivos

Los estudios de Papanicolaou y el Test de HPV permitieron identificar a tiempo a pacientes y brindar tratamiento oportuno.

Hoy 11:44

El Hospital Zonal Loreto informó que, gracias a su trabajo sostenido en prevención y detección temprana, se detectaron 22 casos de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino en los últimos años, posibilitando la intervención oportuna y evitando la progresión de la enfermedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la incorporación del Test de Virus del Papiloma Humano (HPV) en 2021, sumado a los estudios de Papanicolaou (PAP), el hospital fortaleció sus estrategias de pesquisa dirigidas a mujeres de entre 25 y 64 años. Como resultado, se identificaron 9 casos en 2023, 7 en 2024, 3 en 2025 y otros 3 durante lo que va de 2026.

El coordinador del Área de Obstetricia, Lic. Oscar Leme, destacó que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible cuando se detecta a tiempo. “Es fundamental realizar controles periódicos y acceder a los estudios disponibles para proteger la salud de las mujeres”, señaló.

Actualmente, el hospital cuenta con turnos programados para la realización de PAP y Test de HPV, cuya toma de muestras está a cargo de la profesional Mónica Mansilla. Los análisis se procesan en laboratorios especializados dentro del marco del Programa de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero.

Según las autoridades del Hospital Zonal Loreto, dirigido por el Dr. Juan Tapia Villa, estos resultados reflejan la importancia de las políticas de prevención y el compromiso permanente del equipo de salud con la comunidad.

Desde el nosocomio recordaron que tanto el PAP como el Test de HPV son estudios simples, rápidos y seguros, e invitaron a las mujeres del grupo etario recomendado a acercarse al hospital para solicitar su turno y realizar sus controles preventivos.