La ANSES actualizó los montos y topes de las asignaciones familiares: cómo quedan desde julio

El organismo oficializó un incremento del 2,15% para las prestaciones. Los trabajadores con hijos podrán acceder al beneficio si su ingreso individual no supera los $3 millones.

Hoy 08:29

El Gobierno fijó los nuevos topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF), que paga la ANSES. Los cambios en las asignaciones familiares regirán para julio de 2026. Tanto el nuevo techo como el monto del pago mensual aumentan 2,15%.

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El aumento fue formalizado mediante la resolución 187 de la ANSES, publicada este martes en el Boletín Oficial. Impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH) que cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo, entre otros.

El ajuste mensual en los montos, las escalas y los topes se da por la fórmula de movilidad previsional, que sigue el último dato de inflación disponible.

Así, en el séptimo mes, las asignaciones familiares corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $3.034.844 bruto por mes y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $6.069.688 (bruto). También con ese tope total, acceden a las asignaciones de pago único.

Con la actualización de 2,15% para julio, los topes para cobrar el salario familiar y otras asignaciones de la ANSES quedaron de la siguiente manera:

Tope de ingreso del grupo familiar: $6.069.688 .

. Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $3.034.844.

Con el nuevo tope de ingresos y el aumento de 2,15%, los empleados en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán por salario familiar los siguientes montos desde el próximo mes:

Ingresos familiares de hasta $1.146.199 : recibirán $74.033 por hijo;

: recibirán por hijo; Ingresos familiares de entre $1.146.199,01 y $1.681.012: cobrarán $49.940 .

. Ingresos familiares de entre $1.681.012,01 y $1.940.783: cobrarán $30.206 .

. Ingresos familiares de entre $1.940.783,01 y $6.069.688: cobrarán $15.586.

Esos mismos montos y topes se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

De acuerdo con el cronograma de pagos de la ANSES, los titulares del salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF) cobrarán entre el 8 y 22 de julio, según la terminación del DNI.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar por las asignaciones familiares por hijo varía según la categoría:

Categorías A : $74.033;

: Categoría B : $49.940 ;

: ; Categoría C : $30.206 ;

: ; Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

Además del salario familiar, la ANSES paga asignaciones por única vez por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, según corresponda. En diciembre, tienen un tope de ingresos familiares en bruto de $6.069.688. A continuación, los nuevos montos: