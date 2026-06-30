Dua Lipa abrió un espacio dedicado a los libros prohibidos y censurados

La artista británica inauguró en Oporto un sector especial dentro de una histórica librería portuguesa que reúne obras censuradas y autores perseguidos, en una propuesta que combina literatura, memoria y una fuerte declaración política.

Hoy 09:11

La cantante Dua Lipa amplió su universo literario con la creación de Manifiesto, un espacio dedicado a libros prohibidos y censurados que funciona dentro de la emblemática Livraria Lello, en Oporto. La iniciativa se inscribe como una extensión de Service95, su club de lectura, y busca dar visibilidad a textos que han sido cuestionados, retirados o directamente vetados en distintos contextos.

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El proyecto reúne un centenar de obras atravesadas por la censura, ya sea por sus temáticas o por la persecución que sufrieron sus autores, abordando cuestiones como la raza, la sexualidad o los derechos de las minorías. En muchos casos, se trata de libros excluidos de ámbitos educativos o restringidos en su circulación, mientras que en otros, las consecuencias alcanzaron a quienes los escribieron.

“Cuando fundé el Club de Lectura Service95, mi ambición era que se convirtiera en un punto de encuentro para escritores y lectores, sin importar dónde se encuentren ni cuáles sean sus circunstancias. Leer sobre el mundo nos acerca, pero lamentablemente, no todos están de acuerdo con eso”, señaló la artista al presentar la iniciativa.

La propuesta no se limita a lo comercial, sino que se plantea como un gesto cultural y político, en defensa de la libertad de expresión y del derecho a leer sin restricciones. En ese sentido, Lipa definió el espacio como “un santuario dedicado a los libros desaparecidos y a autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control”.

En paralelo, el aniversario del club Service95 también incluyó recomendaciones de lectura vinculadas a distintas etapas de la vida. Para los 30 años, la propia cantante seleccionó obras de autores como Guadalupe Nettel, Patti Smith, Anne Carson, David Foster Wallace y Amia Srinivasan, en una curaduría que refuerza su compromiso con la literatura contemporánea.

Con este nuevo paso, Dua Lipa consolida una faceta cada vez más visible: la de promotora cultural, capaz de tender puentes entre la música, los libros y los debates que atraviesan a la sociedad actual.