"Hay ganadores y perdedores con la apertura de los mercados, pero también con las paritarias"

Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que la dinámica económica actual genera fuertes contrastes entre distintos sectores, tanto por la apertura de los mercados como por las negociaciones salariales. Así lo expresó en su columna de este martes en Radio Panorama.

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“Cuando hablamos de ganadores y perdedores en economía con la apertura de los mercados y lo que ingresa importado, también pasa lo mismo con las paritarias”, sostuvo el analista, al remarcar las diferencias entre rubros.

En ese sentido, explicó que existen sectores donde los salarios permanecen estancados, mientras que otros logran acuerdos significativamente más altos. “Hay paritarias donde nada se mueve, pero tenés petróleo, minería y otros sectores donde es totalmente diferente”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el reciente acuerdo del sector aceitero, que se cerró tras una amenaza de paro. “Consiguieron una suba del 30% y el peón, que es el que menos gana, pasa a cobrar 2.600.000 pesos”, detalló.

Para Granados, estas diferencias reflejan una realidad clara: “No todos los bolsillos son iguales, hay que ver en qué sector estás trabajando”.

Asimismo, fue crítico con la situación del periodismo, al que definió como uno de los sectores más relegados. “El peor es el periodismo, donde las paritarias no funcionan y los sueldos son bajos”, afirmó.

El economista insistió en que las desigualdades no solo se ven en los indicadores macroeconómicos, sino también en el día a día de los trabajadores. “Los ganadores y perdedores no solamente están en la economía, sino también en el bolsillo”, subrayó.

Por último, destacó el crecimiento de la economía del conocimiento, que alcanzó cifras récord en exportaciones. “Exportó 10.200 millones de dólares, es un récord. Es el trabajo intelectual, que creció en términos porcentuales durante el año”, concluyó.