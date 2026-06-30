El sol brilla en Añatuya: temperaturas agradables para hoy Martes 30 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y fresco en los próximos días, con temperaturas ideales para actividades al aire libre. Los pronósticos indican un inicio de julio con días soleados y agradables.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta despejado y fresco en este inicio de semana, con una temperatura actual de 10.6 °C y una sensación térmica de 8.7 °C. Los añatuyenses pueden esperar un día soleado, ideal para salir y disfrutar del aire libre.

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Con una humedad del 68% y un viento de 9.7 km/h del este, las condiciones son favorables para actividades recreativas. Este clima agradable invita a los habitantes a aprovechar la jornada al máximo.

Para hoy Martes 30 de junio de 2026, se pronostica una máxima de 19 °C y una mínima de 10.3 °C. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre.

Los próximos días también prometen ser soleados, con temperaturas que oscilarán entre los 7.2 °C y 13.3 °C el miércoles, y entre 6.6 °C y 14.3 °C el jueves. Este clima fresco y soleado será un alivio para los añatuyenses.

En resumen, el clima de Añatuya se mantendrá agradable y soleado en los próximos días. El pronóstico indica que hoy la temperatura mínima será de 10.3 °C y la máxima alcanzará los 19 °C, continuando con días soleados y frescos hasta el jueves.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.