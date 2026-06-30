Kevin Spacey habló sobre su vida en el clóset y las denuncias: "Sentía que estaba siendo atacado"

El actor rompió el silencio en una entrevista y se refirió a las acusaciones en su contra, su orientación sexual y el impacto que tuvo el escándalo en su carrera en Hollywood.

Hoy 07:18

El actor Kevin Spacey volvió a referirse a las denuncias por conducta sexual inapropiada y a su vida personal durante una entrevista en el podcast Club Random, conducido por Bill Maher, donde abordó tanto su orientación sexual como las consecuencias que enfrentó en los últimos años.

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Maher inició la conversación con una reflexión directa sobre las acusaciones: “Cuando son varios casos, es difícil pensar que no hay algo de verdad”.

Lejos de negarlo por completo, Spacey respondió: “Nunca dije que no hubiera fuego. No era un incendio forestal, era un pequeño fuego de cocina que podría haberse apagado con un extintor”.

El actor, ganador de dos premios Oscar, ha negado reiteradamente haber cometido actos ilegales. En 2023 fue absuelto en Londres de nueve cargos, incluidos delitos de agresión sexual, por hechos que supuestamente ocurrieron entre 2001 y 2013. Además, en Estados Unidos fue declarado no responsable en una demanda civil iniciada por el actor Anthony Rapp.

Sin embargo, en marzo de este año, Spacey alcanzó un acuerdo extrajudicial con tres denunciantes, lo que evitó que el caso avanzara a juicio. Los detalles del arreglo no fueron difundidos.

Durante la entrevista, el actor también reconoció aspectos de su conducta: “Coqueteé con muchos hombres”, afirmó, aunque sostuvo que en algunos casos las acusaciones fueron “reformuladas, rediseñadas o completamente inventadas”.

Spacey se refirió además a su vida en el clóset durante años: “Era extremadamente reservado. No quería que nadie supiera nada de mí”. Según relató, su orientación sexual era un secreto a voces en la industria.

“Había muchas historias sobre mí. Se hablaba de que era gay y no había salido del clóset. Y, en lugar de sentir comprensión, sentía que estaba siendo atacado”, expresó.

Maher también mencionó el impacto que las denuncias tuvieron en su carrera, comparándolo con una “condena de diez años” dentro de la industria.

En ese sentido, Spacey consideró que su situación comenzó a cambiar: “Hoy me siento menos en una cárcel de lo que me sentía antes. Cuando la gente conoce los hechos, muchos piensan que nueve años han sido suficientes”.

Las declaraciones reavivan el debate sobre el impacto de las denuncias en figuras públicas, la cancelación y el rol de la Justicia, en uno de los casos más resonantes de Hollywood en los últimos años.