Alicia Vikander se suma a la serie "Enigma Variations" de Netflix

La producción, basada en la novela de André Aciman, explorará el amor, la identidad y las relaciones modernas a lo largo de una década.

Hoy 07:22

La actriz Alicia Vikander protagonizará junto a Aaron Taylor-Johnson la serie “Enigma Variations”, un nuevo proyecto de Netflix que ya avanza en su desarrollo, según confirmó Variety.

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La ficción está basada en la novela homónima del escritor André Aciman, autor de “Call Me by Your Name”, y había sido anunciada inicialmente en enero de 2025. Finalmente, la plataforma dio luz verde a la serie en marzo de 2026, con Taylor-Johnson como protagonista.

La historia seguirá a Paul, un hombre marcado por las relaciones amorosas que atraviesan su vida durante diez años. Según la sinopsis oficial, se trata de “un retrato íntimo y a la vez amplio de la masculinidad, la sexualidad y el amor moderno”, que plantea una pregunta central: si realmente sabemos cuándo encontramos a la persona indicada.

En este contexto, Vikander interpretará a Claire, el personaje con quien Paul se casa en la historia.

Alicia Vikander

La actriz sueca cuenta con una destacada trayectoria en cine y fue ganadora del Premio Oscar a mejor actriz de reparto por “The Danish Girl”. También participó en reconocidas producciones como “Ex Machina”, “The Man from U.N.C.L.E.”, “The Green Knight”, “Tomb Raider” e “Irma Vep”.

El proyecto tendrá a Amanda Kate Shuman como guionista, showrunner y productora ejecutiva, mientras que la dirección estará a cargo de Oliver Hermanus, quien también se desempeñará como productor ejecutivo.

La serie es producida por Media Res, compañía detrás de títulos como “The Morning Show” y “Pachinko”. Entre los productores ejecutivos se encuentran Michael Ellenberg, Christina Malach y Lindsey Springer, junto al propio Aciman y Monica Levinson.

Con un equipo creativo de peso y un material de origen reconocido, “Enigma Variations” se perfila como una de las apuestas dramáticas más ambiciosas de Netflix en los próximos años.