Condiciones climáticas en Termas de Río Hondo: un martes fresco y lluvioso se avecina

El clima en Termas de Río Hondo presenta un panorama variable, con temperaturas que oscilan entre el fresco y la lluvia. Los termenses deben prepararse para un inicio de julio con lluvias irregulares.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 11.3 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, alcanzando solo los 6.8 °C. La humedad es del 56% y el viento sopla a 3.6 km/h desde el este-sureste.

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Para el día de hoy, se anticipa que la temperatura mínima será de 11.2 °C y la máxima alcanzará los 18.7 °C. A medida que avance el día, los termenses podrán disfrutar de un clima relativamente agradable, aunque con nubes dispersas en el cielo.

Sin embargo, el pronóstico para mañana no es tan optimista, ya que se prevén lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas bajarán notablemente, con una mínima de 8.8 °C y una máxima de 12.3 °C, lo que podría hacer que el día se sienta mucho más frío.

El jueves, la situación climática mejorará ligeramente, aunque seguirá siendo fresco con parcialmente nublado como condición predominante. Las temperaturas oscilarán entre los 8.9 °C de mínima y 13 °C de máxima, dando un respiro a los termenses tras el paso de las lluvias.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se caracteriza hoy por un ambiente fresco y nublado, con una mínima de 11.2 °C y una máxima de 18.7 °C. Para mañana, se esperan lluvias con una mínima de 8.8 °C y una máxima de 12.3 °C, mientras que el jueves se estabilizará con temperaturas entre 8.9 °C y 13 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.