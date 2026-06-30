Cara Delevingne rompe el silencio tras 10 años y confirma su romance con una famosa actriz

La modelo y actriz habló sin filtros sobre su vínculo con Amber Heard durante la mediática separación con Johnny Depp.

Hoy 08:13

La modelo y actriz Cara Delevingne finalmente decidió hablar sobre uno de los rumores más persistentes de la última década y confirmó que mantuvo una relación íntima con Amber Heard durante el escandaloso divorcio de la actriz con Johnny Depp.

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Durante su participación en el podcast The Louis Theroux Podcast, Delevingne se refirió por primera vez al tema y sorprendió con su sinceridad: “Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando estaban atravesando el divorcio, sí, estábamos involucradas”, confesó.

Las declaraciones reavivan versiones que circulan desde 2016, cuando ambas fueron fotografiadas juntas en Londres pocos días después de que Heard cerrara su millonario acuerdo de divorcio con Depp.

Según explicó la modelo, su vínculo con Heard se remonta a 2013, cuando coincidieron en el rodaje de London Fields, película en la que también participó Depp. En ese contexto, Delevingne aseguró que el actor “estaba bastante afectado por los celos”, incluso antes del matrimonio.

Amber Heard

Sin embargo, aclaró que en ese momento no existía una relación romántica entre ellas. “Nada estaba pasando entonces”, sostuvo, aunque reconoció que la situación cambió tiempo después, una vez finalizado el vínculo entre Heard y Depp.

Delevingne también dejó entrever que Heard mantenía otras relaciones en ese período. Ante la sugerencia del entrevistador sobre la posible participación de Elon Musk, respondió con un sugestivo: “Ahí lo tenés”.

El conflicto entre Depp y Heard escaló años más tarde, cuando el actor inició una demanda por difamación que derivó en uno de los juicios más mediáticos de Hollywood, con un fallo a su favor en 2022.

Actualmente, Heard se mantiene alejada de la industria y reside en Europa junto a sus hijos, mientras que estas nuevas declaraciones vuelven a poner en el centro de la escena una historia que parecía haber quedado atrás.

El testimonio de Delevingne no solo confirma viejos rumores, sino que reabre el debate sobre lo que ocurrió detrás de uno de los escándalos más resonantes del mundo del espectáculo.

Cara Delevingne