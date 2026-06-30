La Banda disfruta de temperaturas agradables: clima para hoy Martes 30 de junio de 2026

Hoy, La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima parcialmente nublado y temperaturas frescas. Se espera un cambio positivo en los próximos días con más sol y temperaturas en ascenso.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se despiertan con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 9.2 °C, aunque la sensación térmica es de 7.9 °C. La humedad está alta, alcanzando el 87%, lo que genera una sensación de frescura en el ambiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el día de hoy, la situación climática mejorará significativamente, ya que se pronostica un día soleado con una temperatura mínima de 11.9 °C y una máxima que alcanzará los 19.8 °C. Esto permitirá que los bandeños disfruten de un clima más cálido y agradable.

El viento sopla a 8.6 km/h desde el este-noreste, lo que contribuye a una sensación de frescura, pero se espera que este viento disminuya a medida que avanza el día. Los cielos despejados permitirán que el sol brille intensamente en la ciudad.

El pronóstico para mañana, miércoles 1 de julio, indica que el clima será parcialmente nublado, con una mínima de 8.5 °C y una máxima de 13.6 °C. Los bandeños deberán prepararse para un ligero descenso en las temperaturas, aunque seguirán siendo agradables.

Finalmente, el jueves 2 de julio, la situación mejorará nuevamente, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 7.1 °C de mínima y los 14.5 °C de máxima. Estos cambios en el clima prometen días más agradables para todos los habitantes de La Banda.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.