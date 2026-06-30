Cómo reaccionar ante el robo de un celular

En Argentina, el robo de celulares es un problema creciente, con más de 300,000 denuncias registradas en 2022. Actuar rápidamente puede ayudar a mitigar las consecuencias del robo.

Hoy 06:12

El robo de celulares es una realidad cada vez más común en Argentina, donde se reportaron más de 300,000 casos en 2022. En este contexto, es fundamental saber qué hacer si te encuentras en esta situación para proteger tu información personal y actuar de manera efectiva.

Lo primero que debes hacer es informar a tu proveedor de servicios móviles. Esto es crucial para que puedan bloquear tu línea y evitar que el ladrón realice llamadas o consuma datos a tu costa. Comunicarte con tu compañía puede ser un proceso rápido y te dará tranquilidad inmediata.

Una vez que hayas contactado a tu proveedor, es importante que localices tu dispositivo si tienes activada la función de rastreo. Tanto iPhones como dispositivos Android cuentan con opciones que permiten ubicar el celular en un mapa. Si logras encontrarlo, no intentes recuperarlo por tu cuenta; contacta a la policía.

Además de intentar recuperar el celular, cambia tus contraseñas de las cuentas que utilizas en el dispositivo, como correo electrónico y redes sociales. Esto ayudará a proteger tu información personal y evitar que el ladrón acceda a tus datos.

Si no logras recuperar tu celular, presenta una denuncia policial. Este paso es importante tanto para el registro del delito como para poder reclamar un seguro, en caso de que cuentes con uno. Asegúrate de tener a mano la información del dispositivo, como el IMEI, que es un número único que identifica tu teléfono.

Finalmente, considera activar un seguro para tu próximo dispositivo. Muchas compañías ofrecen pólizas que cubren robos y daños. Esto puede darte tranquilidad y seguridad en caso de que vuelvas a enfrentar una situación similar en el futuro.