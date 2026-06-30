¿Jugará hoy Adorni con su monitor gamer?

El paso al ostracismo del ex jefe de Gabinete tuvo un alto costo para los hermanos Javier y Karina Milei. Sin embargo, el Gobierno sigue en buena posición para 2027 gracias a la ayuda involuntaria de la oposición.

Hoy 07:02

Por Pablo Vaca

Para Clarín

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Cómo será pasar de pronto del estrellato al ostracismo? ¿Que después de dos años y medio con el teléfono estallado las 24 horas ahora el único que se comunique sea tu abogado? ¿Tener tiempo finalmente para hacer lo que quieras y ver ese monitor gamer maravilloso que te costó millones y que en lugar de tener ganas de jugar se te piante un lagrimón?

Debe ser difícil para Manuel Adorni mirarse hoy al espejo. Hace apenas un año ganó caminando las elecciones en la Ciudad. Hasta marzo pocos dudaban de que sucedería a Jorge Macri en la intendencia porteña. No será así. Según Diego Santilli, su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, “estaba destruido anímicamente”. Supo ocultarlo bien hasta último momento.

El fin del escándalo Adorni -tras estirar casi cuatro meses la carga de esa mochila- obliga al Gobierno, de alguna manera, a relanzarse. Los hermanos Javier y Karina Milei saben a esta altura que buena parte del costo que pagaron era innecesario. Autoinfligido.

Si hubieran echado al exvocero el día que Clarín reveló que había subido a su mujer al avión presidencial, en flagrante contradicción con su propia política, no sólo se habrían evitado lo que escaló a mayor escándalo de la gestión. Hubieran mostrado también una imagen de firmeza –implacables aun con los más cercanos- que habría reforzado uno de los supuestos pilares del Presidente, la intransigencia con todo lo que oliera a casta.

Pero fue exactamente al revés.

Ahora deberán recostarse en lo que finalmente dirá quién gana en 2027: la economía.

Y evitar más tiros en los pies, por supuesto: si la inflación continúa a la baja, aun con las restricciones generadas por el ajuste, sólo otro gran error mileísta podrá derrotar al mileísmo.

Porque puesto a pelear los votos, el Gobierno tiene todavía un enorme activo: la oposición carece de diferenciales a favor.

El peronismo no se encuentra precisamente en posición de hacer campaña poniendo el acento en la corrupción. Sólo con Cristina e Insaurralde queda en desventaja numérica.

Tampoco puede hacer muchas promesas en cuestiones económicas: el recuerdo del desastre que dejó Sergio Massa no es lejano y quien aparece con mayores chances de ser candidato, Axel Kicillof, lleva en sus alforjas un paso como ministro de Economía de Cristina, con una inflación acumulada del 72% durante su gestión.

Por otro lado, el espacio que supo convocar Juntos por el Cambio continúa en una zona gris porque partes del PRO y de la UCR no terminan de definir si son adscriptas al oficialismo o no. Tampoco capitalizó la pérdida de imagen presidencial por el Adornigate.

Enfrenta en el fondo la misma situación que empinó a Milei en 2023: su votante, puesto contra las cuerdas, es más antikirchnerista que antimileísta.

Y como ya sucedió, es un porcentaje del electorado suficiente como para volcar un balotaje.

Queda un año largo para ello, aunque los tiempos se acelerarán apenas termine el Mundial. Para el Gobierno, al menos el panorama parece aclarado. Debe mantener el superávit, las reservas al alza y la inflación a la baja. Mejorar el poder adquisitivo del salario, la calidad del empleo y el consumo masivo. Que no se inquiete el dólar.

Y revisar a fondo el staff. No sea que le quede alguna clase de Adorni de adorno.