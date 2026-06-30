Crítica de "Normal"

Wheatley y el escritor Derek Kolstad se han unido en este thriller protagonizado por Bob Odenkirk, que repite como un Charles Bronson moderno.
Por Fran Chico
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Bob Odenkirk ha pasado de no ser 'Nadie' a ser un tipo 'Normal', aunque en realidad el título de esta última película hace referencia al aislado pueblo del que tiene que hacerse cargo temporalmente como sheriff en funciones. Una aparentemente tranquila localidad en la que nunca pasa nada, y que puede recordarnos al 'Fargo' de los hermanos Coen, pero que en realidad tiene más que ver con Sandford, el poblado ficticio imaginado por Edgar Wright y Simon Pegg para 'Arma fatal', con un misterio acerca de todos y cada uno de sus habitantes.
El guionista de 'John Wick' se alía con el imprevisible e irregular director Ben Wheatley (esta vez salió cara) para pasar del combate cuerpo a cuerpo a un explosivo thriller armado hasta los dientes que salpica sangre cada dos por tres y apuesta todo al humor retorcido y a la atmósfera inquietante de no saber nunca qué es lo que va a pasar. La odisea de Ulises, que así se llama el personaje de Odenkirk, repentino héroe de acción tras cumplir los 60, lo sitúa solo ante el peligro ante un asalto a la comisaría del distrito. A pesar de sus referentes, este extraño neo-western es de todo menos 'Normal'.
Para los que estén cansados de los atracos perfectos y sesudos.