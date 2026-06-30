México y Ecuador van por los octavos del Mundial 2026 en un choque imperdible

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Países Bajos 1
Marruecos 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Alemania 1
Paraguay 1
FINALIZADO
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
22:00
México -
Ecuador -
30 / 06 / 2026
13:00
Inglaterra -
RD Congo -
1 / 07 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

México y Ecuador van por los octavos del Mundial 2026 en un choque imperdible

Los anfitriones buscan aprovechar su localía mientras el equipo de Beccacece, que quiere dar otro golpe desde las 22 en el Estadio Ciudad de México.

Hoy 06:45
México Ecuador

México y Ecuador se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido clave para avanzar a octavos. El Tri finalizó primero en el Grupo A, mientras que Ecuador accedió como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos exigente.

El equipo dirigido por Javier Aguirre culminó la fase de grupos invicto: debutó con empate 0-0 ante Sudáfrica, luego venció 2-0 a Corea del Sur y cerró con triunfo ante República Checa, asegurando el primer lugar del grupo. Con el respaldo de su gente, buscará mantenerse entre los 16 mejores del torneo.

Los ecuatorianos, bajo la conducción de Sebastián Beccacece, tuvieron un grupo complicado: cayeron ante Costa de Marfil, derrotaron a Curazao y vencieron 2-1 a Alemania en la última fecha, clasificando como uno de los mejores terceros. Ahora, buscarán imponer su juego y continuar con la histórica campaña.

Probables formaciones

México (DT: Javier Aguirre) Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Ecuador (DT: Sebastián Beccacece) Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

  • Hora: 22.00 (Argentina)
  • Televisión: DirecTV
  • Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
  • Estadio: Estadio Ciudad de México

TEMAS Ecuador México Mundial 2026
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