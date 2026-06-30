México y Ecuador van por los octavos del Mundial 2026 en un choque imperdible

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Los anfitriones buscan aprovechar su localía mientras el equipo de Beccacece, que quiere dar otro golpe desde las 22 en el Estadio Ciudad de México.
México y Ecuador se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido clave para avanzar a octavos. El Tri finalizó primero en el Grupo A, mientras que Ecuador accedió como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos exigente.
El equipo dirigido por Javier Aguirre culminó la fase de grupos invicto: debutó con empate 0-0 ante Sudáfrica, luego venció 2-0 a Corea del Sur y cerró con triunfo ante República Checa, asegurando el primer lugar del grupo. Con el respaldo de su gente, buscará mantenerse entre los 16 mejores del torneo.
Los ecuatorianos, bajo la conducción de Sebastián Beccacece, tuvieron un grupo complicado: cayeron ante Costa de Marfil, derrotaron a Curazao y vencieron 2-1 a Alemania en la última fecha, clasificando como uno de los mejores terceros. Ahora, buscarán imponer su juego y continuar con la histórica campaña.
México (DT: Javier Aguirre) Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.
Ecuador (DT: Sebastián Beccacece) Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.