Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en Dallas buscando los octavos del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Los Elefantes y los Vikingos buscarán desde las 14 una histórica clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo.
Costa de Marfil y Noruega chocan por primera vez en la historia de los mundiales en un duelo de dieciseisavos de final que promete emociones y un vibrante mano a mano entre africanos y europeos. Ambos equipos finalizaron segundos en sus respectivos grupos y aspiran a meterse entre los 16 mejores del torneo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El combinado africano hizo historia al superar la fase de grupos por primera vez. Comenzaron con un triunfo agónico 1-0 sobre Ecuador gracias a Amad Diallo, cayeron 2-1 ante Alemania y cerraron con un sólido 2-0 frente a Curazao, asegurando el segundo puesto del Grupo E. Ahora buscan avanzar a octavos y consolidar su mejor actuación en Copas del Mundo.
Noruega, por su parte, brilló en el Grupo I con un debut impactante: goleada 4-1 a Irak, con un doblete de Erling Haaland, quien marcó presencia desde su primera participación en un Mundial. Luego vencieron 3-2 a Senegal con otros dos tantos de Haaland, pero en la última fecha descansaron a la mayoría de sus titulares y fueron superados 4-1 por Francia, quedando segundos del grupo. Aun así, los Vikingos esperan aprovechar su primer cruce de eliminación directa para hacer historia.
Costa de Marfil (DT: Emerse Faé) Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny.
Noruega (DT: Ståle Solbakken) Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa.