Paraguay quiere dar un batacazo histórico en el Mundial ante la poderosa Alemania

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La Albirroja de Alfaro enfrenta a los teutones este lunes desde las 17.30 por los 16avos de final del Mundial 2026.
Alemania y Paraguay jugarán este lunes desde las 17.30 en el Boston Stadium, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que promete tensión, historia y estilos completamente opuestos.
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El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega a esta instancia con sensaciones encontradas. Lejos quedó aquel contundente 7-1 a Curazao, y el cierre de fase de grupos dejó más dudas que certezas: un triunfo agónico ante Costa de Marfil y una derrota ante la Ecuador de Sebastián Beccacece expusieron un rendimiento irregular.
La Mannschaft, cuatro veces campeona del mundo, mostró fragilidad en las disputas y falta de claridad con la pelota. Ahora, intentará recuperar su jerarquía en un mano a mano donde no hay margen de error.
Del otro lado aparece una Paraguay que transita el camino inverso. Tras un debut adverso ante Estados Unidos, la Albirroja reaccionó con un triunfo épico ante la decepcionante Turquía y luego sumó un empate clave frente a Australia.
El equipo comandado por Gustavo Alfaro llega con la identidad intacta: competitividad, orden y resistencia ante rivales de mayor peso. En ese contexto, buscará otra hazaña que mantenga vivo el sueño mundialista.
Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.
Hora: 17.30
TV: TyC Sports
Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
Estadio: Boston Stadium
Un choque entre una potencia que busca reencontrarse con su identidad y un equipo sudamericano que ya demostró que no le teme a nadie.