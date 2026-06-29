La Capital trabajó durante el domingo en el mantenimiento de calles en el microcentro

Las tareas fueron realizadas por personal de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular sin afectar el tránsito habitual de los días laborables.

Hoy 00:25

Durante la mañana y la tarde del domingo, personal de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital realizó trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con concreto asfáltico en calles del microcentro.

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Las tareas fueron programadas para un día no laborable, con el propósito de evitar alteraciones en el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular en una de las zonas de mayor circulación de la ciudad.

En total, los operarios utilizaron 28 toneladas de concreto asfáltico para mejorar las condiciones de las calzadas y favorecer una circulación más segura y ordenada.

Desde el municipio informaron que en la zona se concretaron 50 intervenciones sobre superficies de diferentes dimensiones, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sector.

La intervención de mayor tamaño fue de 10 por 10 metros y se ejecutó en la bocacalle de Roca y Rivadavia, donde se trabajó para mejorar los niveles de la calzada.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento urbano que la Municipalidad de la Capital desarrolla de manera periódica en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de conservar y optimizar la infraestructura vial.