Brasil va por los octavos de final del Mundial ante un Japón que quiere hacer historia

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
El seleccionado brasileño jugará este lunes desde las 14 ante el equipo asiático en el Houston Stadium, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave para meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Mundial de la FIFA. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega a esta instancia tras una fase de grupos en crecimiento. En el debut empató ante Marruecos, en el que aparecía como el duelo más exigente del Grupo C, y luego respondió con autoridad: goleó 3 a 0 a Haití y repitió el mismo resultado ante una floja Escocia.
Ahora, la Canarinha tendrá una parada exigente ante el seleccionado asiático, aunque contará con un Vinicius encendido. El delantero ya convirtió cuatro goles en el torneo y es el segundo máximo artillero de la competencia, solo por detrás de Lionel Messi.
Japón, que viene del Grupo F, también completó una primera fase sólida. Empató en el debut ante Países Bajos, goleó a Túnez en la segunda fecha y cerró con otro empate frente a Suecia, en un partido de final dramático en el que Zion Suzuki fue figura.
El equipo dirigido por Hajime Moriyasu buscará dar un golpe histórico, ya que nunca llegó al quinto partido en una Copa del Mundo. Si logra eliminar al pentacampeón, igualará su mejor desempeño al alcanzar los octavos de final, pero además superará por primera vez la barrera del cuarto encuentro mundialista.
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Itō; Ritsu Dōan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda.
DT: Hajime Moriyasu.
Hora: 14.00
TV: Telefe
Árbitro: Maurizio Mariani, de Italia
Estadio: Houston Stadium
Con realidades distintas pero con el mismo objetivo, Brasil buscará imponer su jerarquía mundialista, mientras que Japón intentará dar uno de los grandes golpes del torneo.